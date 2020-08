“Acá debe venir a dialogar el Premier no el ministro de Cultura”

Expresó el líder del circuito petrolero Daniel Saboya, en torno al ataque policial a personas de Bretaña.

Agregó que el diálogo con el ministro de cultura no los llevará a nada.

También opinó sobre el “Acuerdo de Escazú”.

Indignado. Así se encontró al dirigente quien sostenía una reunión en ORPIO al lado de otros dirigentes sociales, que hablaban del Acuerdo de Escazú. Incluidos de la CGTP, Sutep Loreto. En un espacio del diálogo se pudo conversar directamente con Saboya, respecto a la masacre policial ejecutada el último 9 de agosto en la localidad de Bretaña/Requena.

“Todos ya sabemos cómo se han desarrollado los hechos en Bretaña, el ataque policial y de la empresa ha sido brutal hacia nuestros hermanos indígenas de la zona donde está ubicado el Lote petrolero 95. Las declaraciones del ministro del Interior han sido superficiales, infantiles, él debería renunciar ya. Muy fácil querer echar la culpa a los comuneros, él debe asumir su responsabilidad porque ya carga tres indígenas muertos en “su espalda”.

Los policías han atacado brutalmente, los han masacrado ¿de dónde salió la orden? Eso queremos saber. Hay tres indígenas muertos porque ellos no cargaban pistolas, revólveres, los policías que dispararon a matar sí. No hay ningún policía muerto. Las declaraciones del ministro son infantiles, baratas, que se vaya e ingrese otra persona sensata, prudente para actuar frente a los hechos.

Ha sido una brutalidad tremenda, no tiene ninguna explicación la forma como han actuado las fuerzas del orden, ellos cumplen órdenes en complicidad con la empresa, se protegen. Todo lo que se quería es que cumplan con el plan social, contar con agua, luz, oportunidad de trabajo y el 5% que debe ser administrado por ellos ya que está el Lote 95 que viene produciendo crudo” habló Saboya.

¿Y no hablarán con el ministro de cultura?

-Acá debe venir el Premier. El ministro de cultura toca temas superficiales, hemos tenido algunas conversaciones con él y nunca se ha llegado a nada. Ahora el Premier debe llegar a Iquitos porque ya tiene responsabilidad política en las 3 muertes de nuestros hermanos, es decir que también carga sobre sus hombros, esas tres muertes. Que venga para dialogar y ver qué salida le da al abuso de la Petrotal en Bretaña.

De otro lado. ¿Cuál es su posición respecto al Acuerdo de Escazú del que hablan en este instante?

-Pienso que falta transparentar más la información para tomar decisiones claras más precisas, no se puede decir de la noche a la mañana sí o no. Es vital darnos más espacios para debatir y llegar a un consenso. Nos damos cuenta que quienes rechazan el Acuerdo, son históricamente esas personas que defienden a las grandes empresas, a esas que vulneran derechos, que deforestan etc.

Ese rasgo nos da claridad del porqué ellos rechazan el Acuerdo. Sabemos cuál es su querer, cual es su anhelo. No es esencialmente por la defensa de la soberanía, hay intereses grandes. Y nosotros siempre defendemos el medio ambiente, la naturaleza y la vida. Y ese acuerdo en esencia respeta los derechos humanos, el derecho a la protesta, muchas cosas que actualmente no respetan.