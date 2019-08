Absolvieron al expresidente regional del caso Alcantarillado I

Al igual que al responsable del Perfil del alcantarillado Ing. Ricardo Rojas Vargas.

Fue ayer durante la audiencia programada para las 3 de la tarde en la sala penal de apelaciones, presidida por el Mag. Aldo Atarama, e integrada por los magistrados Manuel Humberto Guillermo y Reynaldo Cajamarca. El inicio de la audiencia se demoró por media hora, el Mag. Atarama Lonzoy, pidió disculpas por el retraso en el inicio de la audiencia, señalando que antes habían estado debatiendo o discutiendo sobre la resolución y que hasta el final se estuvo viendo el tema.

En ese momento ingresó el Mag. Manuel Humberto Guillermo, ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, con la resolución en la mano, a la misma que dio lectura ya que actuó de ponente.

Entre las líneas expuestas mencionó que no se había logrado acreditar fehacientemente la presunta colusión entre el ex presidente regional Yván Vásquez Valera y el Ing. Ricardo Rojas Vargas, entre otros fundamentos.

Por lo que declaraba por mayoría, junto al magistrado Reynaldo Cajamarca Porras, que hace dos años actuó en colegiado penal al lado de Carlos Del Piélago y Roxana Carrión, votando a favor de la salida del penal de Yván Vásquez; por declararlos absueltos a los dos imputados.

Dando a conocer que hubo un voto en discordia, el del magistrado Aldo Atarama, quien luego leyó su resolución indicando que el caso debería volver a desarrollarse en un nuevo juicio oral porque había instrumentales que no se habían actuado en el juicio pasado.

Pero como se sabe, mayoría manda, ganó la posición de los dos magistrados antes mencionados, quedando absueltos los imputados, decisión que alegró sobre manera a los abogados defensores de ambos y personajes sumamente ligados al ex presidente regional Yván Vásquez.

Los abogados defensores no objetaron nada, quedaron conformes. La fiscalía superior anticorrupción y la procuraduría se reservaron en dar a conocer en ese instante las medidas que tomarán frente a la decisión y resolución sacada en mayoría por los dos jueces.