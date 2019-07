Abren investigación fiscal a ex gerente de EsSalud Loreto por presunto Lavado de Activos

Denuncia fue interpuesta ante la fiscalía especializada en dichas investigaciones. Citan al acusado a declarar para el martes 9 de julio a las 10. am.

Ayer fiscal especializado abrió investigación preliminar solicitando realizar 51 diligencias para el esclarecimiento de la verdad.

Mientras que gerente encargado desde ayer Emerson Lino, afronta investigación preliminar por presunto peculado.

La situación al interior de EsSalud Loreto está muy polarizada y a la vez desbordada en denuncias, algunas graves y muy preocupantes. Tal como la interpuesta el último 27 de junio 2019 ante la fiscalía especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio, que despacha el Dr. Roberto Soto Llontop; contra el ex gerente de la Red Asistencial Loreto EsSalud, Luis Antonio Celis Escudero.

“Quien habría adquirido, utilizado, guardado, custodiado, recibido, ocultado o mantenido en su poder, dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conocía o podría presumir”, señala el delito tipificado en la Ley penal contra lavado de activos 27765. Punto que en la denuncia le resaltan al fiscal, agregando que por ahora la denuncia es solo contra Celis Escudero, ésta podría ampliarse.

HECHOS:

“El denunciado se desempeñó desde el año 2013 hasta principios del año 2019, con intervalos, como gerente de EsSalud. Sin embargo, es evidente la desproporción de su patrimonio en dicho periodo, pues de pasar a declarar cero soles en depósitos bancarios al inicio de su gestión en el año 2013, tuvo picos de hasta 800 mil soles en el año 2017 y para el año en curso declaró casi 500 mil soles en ahorros en el mismo sistema financiero y bancario.

Lo que se puede apreciar en sus Declaraciones Juradas:

-DJ 15 mayo 2013.-Total de ahorros, depósitos e inversiones, ascendía a 0.00 soles. Total, del patrimonio declarado ascendente a la suma de 1´186,767 soles. Y que corresponde a sus ingresos mensuales 17,592 soles, bienes muebles e inmuebles de gananciales 54 mil soles. Declaró deuda en banco de 36,928 soles.

-DJ 31 diciembre 2013.- Total de ahorros, depósitos e inversiones en el sistema financiero ascendió a 109,280 soles. Patrimonio, ascendió a: 1´297 mil 547 soles. Ingresos mensuales 19 mil 092 soles, bienes e inmuebles 1´115,175 soles, otros bienes e ingresos del declarante y de sociedad gananciales por 54 mil soles. Deuda bancaria por 02 mil soles.

-DJ 01/01/2014.- Ahorros depósitos e inversiones en el sistema financiero ascendía a 109,280 soles. Total, patrimonio 1´297,547 soles. Ingresos mensuales 19,092 soles. Bienes 1´115,175 soles. Otros bienes e ingresos 54 mil soles. Deuda 2 mil soles al banco.

-DJ 31/12/2014.-Total, ahorros, depósitos e inversiones 242 mil soles. Patrimonio declarado 1´430 mil 992 soles. Ingresos mensuales 19 mil 817 soles. Bienes muebles e inmuebles 1´115,175 soles. Otros bienes y sociedad gananciales, 296 mil soles. No se declaró deudas.

DJ 05/02/2015.-Ahorros, depósitos e inversiones, 211 mil 500 soles. Patrimonio declarado 1´400 mil 992 soles. Ingresos mensuales 20 mil 317 soles. Muebles e inmuebles 1´115,175 soles. Sociedad y gananciales, 265, 500 soles.

DJ 01/01/ 2017: Ahorros, depósitos por 202 mil soles. Patrimonio declarado 1´390 mil 992 soles. Ingresos mensuales 19,817 soles. Bienes muebles e inmuebles, 1´115,175 soles. Otros bienes e ingresos 296 mil soles.

DJ 31/12/2017.- Ahorros, depósitos por 563,185 soles. Patrimonio declarado 07 millones 288 mil 423 soles. Ingresos mensuales 23,738 soles. Bienes muebles e inmuebles 06 millones 701 mil 500 soles. Sociedad y gananciales 563 mil 185 soles. No declaró deuda bancaria.

Declaración Jurada 01/01/ 2018.- Ahorros, depósitos, 563,221 soles. Patrimonio ascendió a 07 millones 290 mil 959 soles. Ingresos mensuales 23,738 soles. Bienes muebles e inmuebles, 06´701,500 soles. Otros bienes e ingresos 563 mil 221 soles. No declaró deudas al banco.

DJ 01/01/ 2019.- Ahorros, depósitos e inversiones 494 mil 786 soles. Patrimonio declarado 07 millones 418 mil 737 soles. Ingresos mensuales 20 mil 738 soles. Bienes muebles e inmuebles, 06 millones 897 mil 250 soles. Otros bienes e ingresos del declarante 500 mil 749 soles.

Un evidente desbalance en el incremento del patrimonio, de tener aproximadamente 01 millón 186 mil soles 767 soles a inicios del año 2013, pasó a tener 07 millones 418 mil 737 soles, en el año 2019. Además, puede verse el incremento patrimonial de algunos familiares, así como de algunos funcionarios, servidores, proveedores y contratistas de la Red EsSalud Loreto, del entorno del ex gerente”, puntualiza la denuncia.

Agregando: “El origen ilícito del dinero que incrementó su patrimonio proviene de las diversas contrataciones estatales que la Red de EsSalud suscribió con contratistas o proveedores previamente seleccionados para direccionar los procesos y así hacer ganar a determinados postores. Por ejemplo, el proceso de selección 005-2017 para contratación IPRESS Hemodiálisis tercerizada para atención ambulatoria de hemodiálisis donde la empresa Salud Gainva Sac, salió favorecida con monto de 3´511, 872 soles, luego se conoció que en los términos de referencia no incluyeron la normativa de infraestructura sanitaria, pues de haberlo hecho esa empresa no habría salido favorecida.

Denunciados ya ante la fiscalía anticorrupción, así como por la entrega de contrato a empresa Inversiones Ladiud Eirl, para reubicación de farmacia. En lugar lleno de hongos y húmedo, factores contraproducentes para el almacenamiento de medicamentos. Analizando la partida registral 00013422 de zona registral Iquitos, es un bien dado en anticipo de legítima a favor de la cónyuge del denunciado”, mencionan ingresando ante la fiscalía de lavado de activos.

Respecto al hotel ubicado en la cuadra 1 de Fitzcarrald, el denunciado señaló que “el inmueble es de propiedad de mi esposa y viene siendo remodelado desde el año 2016 para ser destinado al funcionamiento de un hotel”. Además, el suegro del mencionado, contaría con más de 10 vehículos, siendo que el ex gerente de EsSalud, solo tiene uno a su nombre.

Ahora las entidades encargadas evaluarán cómo hizo la sociedad conyugal para sufragar el costo de remodelación y ampliación de dicho inmueble. Teniéndose en cuenta que la sociedad conyugal tenía carga familiar. Y un detalle respecto a que mientras crecía el patrimonio, en vez de disminuir en el sistema financiero, éste crecía.

Al cierre, se conoció la decisión fiscal de abrir investigación y 51 diligencias preliminares a través de la carpeta: 2506014501-2019-13-0, citando en primer lugar a Luis Celis Escudero, a declarar para el próximo martes 9 de julio 2019 a las 10 de la mañana. Con su abogado.

El ministerio público encarga la realización de diligencias al departamento policial que designe la dirección nacional de lavado de activos que conforma la Dirincri-Lima, por el plazo de 60 días, debiendo informar de los elementos recabados.

Finalmente, se conoce que desde ayer asumió temporalmente la gerencia Emerson Lino, sobre quien también pesa una denuncia penal por presunto peculado. Lo mejor para Loreto, sería que se convoque a un concurso público nacional a través de SERVIR, para contar con funcionarios libres de sospecha.

(Luz Marina Herrera L).