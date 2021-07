“Abogados de la UNAP dejaron prescribir informes de auditoría que recomendaban abrir proceso a personal que cometía faltas”

Respondió el nuevo jefe de asesoría jurídica de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana Abog. Gino Franco Gonzales Sangama.



A quienes se les debió abrir proceso administrativo disciplinario, pero que por negligencia u algún otro interés subalterno, no ejecutaron las recomendaciones ante las evidencias que arrojaban las auditorías, perjudicando la administración de dicha universidad pública.

De eso no dijeron nada ayer los presuntos afectados con los cambios que ha hecho la nueva rectora Lastenia Ruiz Mesía. Más bien se fueron por el lado político, sin prueba alguna de por medio, tratando de dejar a la nueva autoridad como una persona interesada en el plano político, intentando desmerecer su trayectoria de investigadora impecable.

Han sido varios los abogados que estaban bajo régimen de locadores en la Unap y que ahora ya han dejado de lado su contrato.

–Mauricio Sotomayor Oliveira (ex procurador anticorrupción que reemplazó al Abog. Dacky Pérez). –George Anthony Mera Panduro (regidor de la comuna de Maynas). –Isidro Hugo Baños. –Luis Orlando Dávila Vargas. Francis Aimani Rengifo. –Rafael Murrieta Machado. Kin Klaus Ramírez Pizango.

Dacky Pérez, era jefe de la oficina de asesoría jurídica, quien ha sido cambiado por el Abog. Gino Franco Gonzáles Sangama, a quien se le entrevistó el día de ayer.

“Acá hay una situación crítica porque hasta la fecha que asumí el cargo (13 de julio 2021), no se me ha hecho entrega del cargo. Por eso no supiéramos exactamente cuántos informes técnicos están por resolver. Solo me dieron un bosquejo a través de secretaría general respecto a la relación de expedientes judiciales civiles, laborales y penales, de los cuales en físico no están esos expedientes.

La Asesoría Jurídica de la Unap contaba con 5 abogados en calidad de locadores de servicio. Todos ellos no tenían ningún tipo de subordinación, sino que prestaban sus servicios profesionales jurídicos de forma de naturaleza civil.

En virtud que no se me hizo entrega del cargo y en virtud de un cotejo rápido de ciertos expedientes judiciales, se vio que la UNAP está siendo multada por no dar información a tiempo. Un tremendo daño a sus recursos y de ello no se ha dicho nada.

Incluso en la parte administrativa no se cumplía con los requerimientos que hacían otras oficinas como recursos humanos, para ver los derechos de los docentes que pedían nivelación, homologaciones, luto y sepelio entre otros. Se dejaron prescribir informes de auditorías en donde se tenía que abrir un proceso administrativo disciplinario a las presuntas personas como docentes o administrativos que cometían faltas y ellos los dejaron prescribir. De eso tampoco dicen nada.

Ellos son locadores, no tienen ningún vínculo, no generan ningún perjuicio al Estado. Pensar en una posible reposición o indemnización no les corresponde, están totalmente errados. No les corresponde. Hay que ser sinceros a la hora de brindar declaraciones, no querer sorprender a la opinión pública con presunciones políticas que nada tienen que ver con la nueva gestión temporal de la rectora Lastenia Ruiz Mesía” habló el nuevo asesor legal. (LMHL).