La población se muestra contrariada por la decisión del juez, de ordenar libertad condicional para el presunto autor de la muerte de Gumercindo Yaicate del Águila (Barbie). Poco valió el esfuerzo de los familiares del occiso para encontrar justicia.

En la primera audiencia no se les permitió su intervención porque “no son parte del proceso”. Además, la denunciante no se presentó pese a haber sido notificada.

Ante la imposibilidad de contratar los servicios de un abogado por la precaria condición económica de la familia, solo quedaba llorar de impotencia y esperar resignados cualquier resultado.

HÉROE SIN CAPA

El día de ayer los vecinos del PJ. Vargas Guerra y de otros sectores se autoconvocaron para organizar una movilización para exigir a los fiscales y jueces una buena administración de justicia.

Fue ante el llamado de los vecinos que aparece la figura del abogado Adolfo Ampuero Zagaceta. Enterado de la situación, el profesional del Derecho se comprometió a poner sus buenos oficios para reivindicar la muerte del humilde ciudadano, actividad que se llevará a cabo sin percibir ninguna retribución económica.

Esta mañana en una entrevista vía radio Karibeña, Ampuero fue enfático al cuestionar la decisión del juez por dejar en libertad al presunto autor de un delito grave.

“Lo primero que haremos es revisar la Carpeta Fiscal para ver si se realizó una investigación con los estándares para un delito flagrante, o si no se hizo ninguna investigación. Si hubo calidad investigativa por parte del órgano investigador. El fiscal actúa con probidad, diligenciamiento, está comprometido con la justicia, recopila elementos periféricos, testigos de referencia y relevancia (para sustentar su requerimiento ante el juez), lamentablemente no se dio una medida como corresponde (prisión preventiva), para una persona que representa una amenaza para la sociedad.