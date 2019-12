Abogada de la DREL fue repuesta en su plaza

*Había sido rotada sin motivo a la UGEL Maynas.

Ayer pudimos ver a la profesional Abog. Ángela Hemeritch Mera, en el área de asesoría jurídica de la dirección de educación, esto debido a que se rectificaron las cosas y ella pudo regresar.

Y es que la semana que pasó fue rotada a la Ugel Maynas, sin un motivo importante de por medio. Nadie le explicaba el motivo de su cambio. Incluso el director llegó a decir que la habían rotado por una presunta infidencia con la Ugel de Ramón Castilla.

“Era de justicia volver a mi plaza, como he vuelto, yo soy nombrada acá y el jefe de personal me había rotado. El jefe de personal Euler Acho, me removió y luego nuevamente me ha devuelto mi plaza”, dijo Ángela.

Al preguntarle respecto a la expresión del ex director Luis Pinedo, que habría sido infidente, respondió:

“Eso se aclaró con el mismo director, hubo un mal entendido. ¿Yo en qué momento puedo filtrar información? Eso es algo jalado de los pelos ya que en lo que respecta a la Ugel Caballo Cocha, se encarga la comisión especial, no mi persona que estoy en asesoría jurídica”, concluyó la profesional.