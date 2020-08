Abandono fluvial

Los ríos son nuestras carreteras, se dice y repite, pero si de comparación se trata con las carreteras de concreto que tenemos, principalmente en la costa del país, podemos asegurar que son vías fluviales en total abandono.

Ninguna autoridad a lo largo de los años ha priorizado en implementar esas carreteras y darle seguridad, facilidades para el cumplimiento del servicio, pero nada de eso hubo, ni hay hasta la fecha.

Al ser nuestras carreteras y nuestras principales vías de comunicación obviamente que se hubieran designado presupuestos para que se implemente el monitoreo de las rutas, la habilitación de puertos, embarcaderos y atracaderos.

Lo venimos diciendo y lo seguiremos repitiendo, cómo es posible que al transitar por un medio fluvial llegas al destino correspondiente y no cuentan con un buen y estético atracadero, porque la mayoría carece de ello.

La entidad que administra los ríos que es Capitanía de Puerto, ha hecho muy poco por esta implementación para brindar las básicas condiciones a los usuarios, se conoce que sus funciones no lo permite, pues el tema de la infraestructura se debe gestionar por otro lado.

Hemos estado con los ojos vendados para no exigir que debemos tener estaciones de embarque y desembarque fluviales en condiciones de seguridad, quizás porque los que más lo usan son nuestros paisanos de la zona rural e indígena. Preferimos quedarnos sin visión en nuestra zona de confort, y poca comprensión que, si no hay desarrollo integral, todo lo que brille no tiene base sólida.

Qué mejor muestra de lo ocurrido con la pandemia, mientras los grupos de poder económico y político dieron la espalda a la salud de calidad para todo el pueblo, esas mismas deficiencias, nos está afectando a todos y nos ha puesto al borde de la quiebra. El desarrollo tiene que ser equitativo y con respeto a la naturaleza. Una fórmula que de aplicarse estaríamos en mucha mejor condición que ahora.