AA.HH. apoyan resolución y al Comité Ad Hoc de formalización de predios administrados por el Gorel

Pobladores del eje carretero

Numerosos moradores de diferentes asentamientos humanos del eje carretero Iquitos-Nauta llegaron hasta las instalaciones del Gobierno Regional de Loreto, a fin de expresar su apoyo al Comité Ad Hoc para la regularización y posterior formalización de predios estatales administrados por el gobierno regional. Asimismo, brindaron su respaldo a la Resolución Ejecutiva Regional Nº 015-2020-GRL-GR, que crea dicha comisión.

La movilización fue contraria a la realizada el pasado lunes 17 por un grupo de pobladores de la misma zona, quienes exigían la anulación de la resolución ejecutiva del Gorel, lo cual ha generado una división en los intereses de dicha población.

Como se recuerda, el día 25 de enero último, fue instalado el “Comité Ad Hoc”, para la evaluación e implementación de acciones en los predios estatales administrados por el Gorel que cuentan con población asentada con fines urbanos. Dichos terrenos habían sido otorgados a posesionarios con fines agrícolas en la anterior gestión del gobierno regional, pero si se comprueba que no cumplen con su fin, deben ser revertidos al Estado.

La Resolución Ejecutiva Regional Nº 015-2020-GRL-GR en cuestión, señala que el Comité Ad Hoc verificará si se da cumplimiento a la finalidad original para la cual fueron otorgados los predios estatales que ahora son habitados por AA.HH. Los terrenos deberán ser puestos a disposición de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) para la asunción de la titularidad. Al respecto, se elaborará el proyecto con el Programa Municipal de Vivienda (PROMUVI), a través de un convenio entre el Gorel y las municipalidades, resguardando la habilitación y/o titulación de estos predios urbanos.

Los moradores entienden que el objetivo de la resolución es brindarles y apoyarles con los títulos de propiedad de sus tierras, sacándolos de la informalidad y quitándoles el miedo al desalojo.

“Queremos la formalización de nuestros predios, por esto estamos aquí, y pedimos que integren a nuestros dirigentes a la comisión, ya que somos los que sabemos de la necesidad de nuestra gente. Considero que esta resolución debió haber sido instalada hace mucho tiempo y ya hay que empezar a trabajar. Pedimos que se respete la resolución”, afirmó Luis Cáceres, presidente de la asociación de formalización y saneamiento físico legal de los pueblos de Loreto, quien estuvo acompañado de los dirigentes de los AA.HH. Nadine Heredia, Helena Celis, Las Brisas y la Federación Regional de Organizaciones Populares de Loreto.

Los dirigentes también pidieron que se busque una salida para los AA.HH. que existen en terreno particular; por ello, la abogada Rocío Catunta -en su calidad de secretaria técnica del Comité Ad Hoc- afirmó que el gobierno regional no tiene poder en lo que se refiere a terrenos particulares, porque no está dentro de sus competencias, pero que la comisión hará el acompañamiento total y el apoyo a los que están en esta situación.

“La resolución no se anula y no habrá desalojo de nadie, porque lo que queremos es legalizar y formalizar la situación de todos estos asentamientos humanos, para posteriormente hacer la titulación. Por esto, conversamos, explicamos y creamos esta comisión, para que ustedes puedan participar directamente del paso a paso de todo el proceso legal de la formalización de las tierras y esperemos que hasta el fin del año todos ya cuenten con sus títulos de propiedad en manos”, indicó Sergio Donayre, director regional de Agricultura y miembro técnico del comité Ad Hoc.

Asimismo, los representantes del gobierno regional garantizan que se agilizará el proceso de saneamiento físico legal, solicitado por los moradores y, también, que se hará una nueva resolución ampliando e integrando a los representantes de los AA.HH. debidamente acreditados y que no presenten incompatibilidades de ninguna naturaleza.

Cabe resaltar que el comité Ad Hoc está presidido por el gobernador regional, e integrado por el gerente general, el director de la oficina regional de Asesoría Jurídica del Gorel, el director regional de Agricultura y la gerencia regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a través de la sub gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Fronterizo, que ejercerá la Secretaría Técnica.