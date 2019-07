“A Vizcarra el cargo de presidente le ha quedado grande”

Afirmó el abogado aprista Augusto Vargas

Tras el mensaje presidencial por 28 de Julio, el militante aprista y abogado José Augusto Vargas Fernández criticó duramente lo manifestado por el presidente Martín Vizcarra, a quien llegó a tildar de “pelele” y afirmar que el cargo de presidente le quedó muy grande, y es por ello que debe dar un paso al costado.

“Parece que el cargo le ha quedado grande, y para irse, quiere irse con todos, y ese irse con todos es más de lo mismo, buscar el aplauso fácil, que no soluciona los problemas de fondo”, expresó.

Cabe recordar que, en su mensaje a la nación, el presidente Vizcarra anunció que presentará ante el congreso una reforma constitucional para adelantar las elecciones del 2021 al 2020, prácticamente poniendo fin a su mandato y al de los actuales congresistas, decisión que fue duramente criticada por el ex congresista aprista, quien afirmó que desde la ética constitucional, existe la posibilidad de reformar la Constitución, pero, que no toda la Constitución puede ser reformada a través de una ley que apruebe el congreso.

“Supongamos que mañana el presidente quiere aprobar o disponer que ya no va a haber presidente, sino rey, entonces va al congreso y plantea una reforma constitucional para que ya no haya presidente, sino rey; esa reforma vulnera el núcleo constitucional, caso similar sucede con los periodos, si al presidente y al congreso el pueblo los eligió por cinco años, no se puede a mitad de camino modificar esos periodos, sería sembrar una dosis de anarquía e inestabilidad permanente en el país”, detalló Vargas.

El aprista también agregó, “el problema del país no es un problema constitucional, es un problema de gobierno, la anemia aumenta, miles de personas pierden sus puestos de trabajo, la inseguridad campea, y mucho más; todo eso es gobierno, y como tiene un mal gobierno quiere esconder su mal gobierno echando al congreso, y a través de la manipulación de los medios, el mensaje de Vizcarra es un mensaje insustancial en todo, es un pelele a quien el cargo le quedó inmensamente grande”. (R. Graicht)