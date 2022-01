Señaló la actual gerente de desarrollo social del gobierno regional, Licenciada en Educación Marité Pinedo Vásquez.



Ella fue nombrada en el cargo hace 15 días y desde ahí viene realizando visitas inopinadas a los principales hospitales y centros de salud de Iquitos. Por ahora la pandemia no le permite salir a visitar los hospitales de provincia, pero apenas pueda debería hacerlo y estamos seguros que se llevará más de una sorpresa inaceptable.

Ayer cuando retornaba de visitar el hospital covid modular y de dialogar con el director de salud Chaner Zumaeta, se le pudo entrevistar en su oficina donde coordinaba con Joysi Arriaga, sub gerente de programas sociales.

“He estado supervisando la entrega de 150 balones de oxígeno para afrontar esta tercera ola. Por si fuera necesario ya que acá en Loreto felizmente la variante ómicron, no es muy fuerte. Tiene un proceso de 4 días según los especialistas y luego ya empieza la recuperación.

Trabajamos de manera conjunta con los directores de los distintos hospitales. El Iquitos será de contingencia en caso sea necesario que nuevamente se declare al regional como hospital covid. Se tendrá que ampliar el número de camas en el Iquitos para la atención primaria” expresó la gerente.

Usted será citada al consejo regional para que informe sobre educación y salud, dos sectores golpeados… ¿responderá por la directora de educación y el director de salud de Ucayali que habría hecho proselitismo?

-En cuanto al tema del director de salud de Ucayali, pedí un informe al director regional Chaner Zumaeta. Señala que según ha respondido el implicado, él no está ocupando cargo de confianza y que ha ganado concurso. Que quiere ser alcalde y que no hace proselitismo en horas de trabajo.

¿Pero se aprovecha de la imagen de médico y según Defensoría sí haría actividad en horas de trabajo?

-No he hablado con él directamente, pero espero hacerlo en estos días para entender mejor los hechos.

En cuanto a la directora de educación, menciona que es un caso administrativo de todos los años. Pero que en esta oportunidad el centralismo debió hacer un depósito para superar la brecha y no llegó.

Por otro lado. En la oficina de la gerente estaba Joysi Arriaga, quien anunció que en febrero habrá acciones contra la trata de personas en zona de frontera. Pero no anunció alguna zona específica por ahora, para no alertar a los que cometen esos delitos. Todo se coordina con la fiscalía de trata de personas y el ministerio de la mujer.