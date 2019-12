A nivel nacional protestaron trabajadores de gobiernos regionales

*En respaldo a la última mesa de diálogo de dirigentes con la PCM.

*De no ser atendidos en sus principales puntos de lucha, la protesta se radicalizará en el 2020.

En Loreto son aproximadamente 300 trabajadores nombrados en el gobierno regional, quienes ayer acataron el plantón programado por una hora, volviendo luego a sus actividades normales.

“El plantón se ha convocado para respaldar la última reunión que tiene hoy (ayer) la mesa de diálogo nacional, conformada por las centrales sindicales con la PCM. Donde se plasmará y definirán los acuerdos en cuanto a nuestras remuneraciones que tienen que ser justas. Ahora no llegamos ni al mínimo vital.

Igual se pide la derogatoria del decreto 261 porque atenta contra las pensiones, con los descuentos que se hacen a las remuneraciones. Tantos años aportando al seguro para luego ir al hospital y de ahí salir en un cajón. Ni siquiera se nos da un trato justo a los trabajadores.

Esperamos que lo dialogado luego se concrete en los decretos de urgencia que saldrán el 20 de diciembre, y que éstos sean a nuestro favor, de lo contrario el próximo año seguirán las protestas” expresó Madeleine Pinedo Calderón, secretaria del sindicato de trabajadores del gobierno regional.

De otro lado. ¿Qué balance hace de la gestión que concluye su primer año, dentro de poco?

-Pediría a la autoridad que atienda las necesidades y permita un diálogo con los trabajadores. Durante este año no se ha dado un tiempo. Buscamos audiencia con él y no conseguimos sino con el gerente, pero él no tiene poder de decisión.

El gobernador dice que tiene una política de puertas abiertas, pero no sabemos abiertas para quién, porque para nosotros no es. Se habla que hay proyectos, pero falta que se ejecuten porque la gente necesita trabajar. Esperamos que el año 2020, en realidad sea mejor.