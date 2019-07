“A mí me han convocado por un tema técnico y no por política”

Expresó el nuevo gerente de EsSalud, Dr. Percy Rojas Ferreyra.

Lo primero que hizo el día de ayer fue reunirse con los médicos jefes de cada departamento de EsSalud. Concluyendo ese encuentro, partió a una reunión con los miembros del Cuerpo Médico. Antes de ello, se le pudo entrevistar.

“He recibido la confianza, el encargo de trabajar para que la institución salga adelante. Eso se logrará siempre y cuando estemos unidos, estoy yendo a hablar con los colegas del Cuerpo Médico de EsSalud. ¿Qué si ha existido injerencia del congresista Meléndez? Debo decirles que casi no lo conozco, sí por los medios de comunicación.

Nunca he tenido algún tipo de encuentro laboral con él. Yo estudié acá, me he formado acá, no tengo ningún tipo de afiliación política, sí he trabajado en varias gestiones regionales, y si me han convocado ha sido por el tema técnico, no político. Siempre estoy dispuesto a ayudar y fortalecer el sector salud”, mencionó Rojas.

Agregó: “Entendemos la situación, la institución necesita estabilidad, hacer que los procesos se cumplan y tengamos resultados. La infraestructura no es suficiente para la demanda de pacientes, entonces son procesos administrativos que debemos agilizar y en eso estaré de manera insistente.

Veo que hay problemas, pero también veo que hay muchas posibilidades de sacar adelante al hospital. Empezaremos resolviendo el problema de Hemodiálisis. Así como las citas que están muy prolongadas y una mejor atención en emergencia. Más adelante se verá la nueva construcción de este hospital. Esta estructura hospitalaria ya no da más, hay que hacer realidad el hospital nuevo de EsSalud”, concluyó.