Declaró la Dra. Lilia Reyes Ruiz, presidenta del directorio de la mencionada entidad.

Como en todas las fechas importantes la presidenta del directorio estuvo departiendo un momento con los albergados en la casa San Francisco de Asís. Mucho más en la significativa fecha navideña, en que la nostalgia flota en ese ambiente con más intensidad.

“Hemos querido que nuestros adultos pasen un momento bonito en este marco de celebración navideña, donde la unión familiar se debe fortalecer. Agradezco a las entidades privadas y públicas que siempre nos están apoyando para que ellos estén muy bien” mencionó Reyes.

De otro lado. ¿Cómo termina la Beneficencia este año?

-El último miércoles hemos tenido una reunión de directorio. Se ha acordado que a más tardar el 25 de enero 2022 se hará la rendición de cuentas de todo lo que hemos podido avanzar. Las inversiones hechas con los ingresos obtenidos.

Se han hecho varias mejoras en diversos establecimientos que están bajo responsabilidad de la Beneficencia. Esperamos consolidar la economía e impulsar nuevos negocios que se han venido trabajando para el próximo año y así captar mejores recursos que nos ayuden a seguir manteniendo las casas que son de responsabilidad nuestra.

¿Hasta ahora no pueden recuperar el centro de salud?

-Hay un proceso judicial de por medio, eso lo están viendo nuestros abogados. El otro lado viene haciendo leguleyadas con el objetivo de dilatar la entrega de algo que pertenece a la Beneficencia y seguir beneficiándose ellos. Pero tarde o temprano, la justicia nos dará la razón. Esperamos que el próximo año podamos recuperar ese inmueble.

¿Y para cuándo la planta de agua tratada de la Beneficencia empezará a vender su producto al público?

-Tengo entendido que está en un avance del 80%, cuando ya esté al 100% se podrá vender. Esperamos que las personas y las empresas nos apoyen con la compra y así contar con mayores ingresos.

Nuestro ingreso no es bueno, hay que fortalecer el área de negocios para generar mayor rentabilidad y así cumplir con los requerimientos que nos hacen. No recibimos presupuesto del Estado por lo que tenemos que trabajar diversos proyectos para poder salir adelante con todas nuestras responsabilidades.