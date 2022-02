Embarcación fluvial de la empresa “Eduardo V” fue a impactar contra la orilla del río



El susto de sus vidas. Un grupo de pasajeros que viajaban a bordo de la embarcación fluvial “Eduardo”, están vivos para contarlo. El último sábado en horas de la tarde ocurrió un accidente fluvial cuando se dirigían desde la ciudad de Nauta a Yurimaguas, con 4 tripulantes y 96 pasajeros.

Según información de los mismos pasajeros, el accidente habría ocurrido por falla humana y no por fallas mecánicas como se estaba diciendo en algún momento. Para los pasajeros, el conductor de la embarcación fluvial “Eduardo V”, habría perdido el control de dicha embarcación tras quedarse dormido, ya que aparentemente se encontraba bajo signos de haber ingerido bebidas alcohólicas. Esta persona hasta el momento se encuentra como no habida.

Alexander Peña Ramos quién viajaba junto con su familia desde la ciudad de Nauta hasta Yurimaguas y de allí iban a viajar por carretera a Tarapoto, contó está mala experiencia.

“Mi familia y yo estamos viajando. Había cuatro familias más incluido niños y otros pasajeros. El impacto fue tan fuerte que pensé lo peor. La embarcación quedó atrapada en la orilla del río. El accidente fluvial ocurrió frente a Santa Rita. Aquí fue culpa del conductor de la embarcación. Estaba borracho. Se quedó dormido. Y estaba viajando a Yurimaguas y de ahí a Tarapoto. Ahora tendremos que comprar pasajes para avión. Los niños quedaron traumados. Los heridos fueron trasladados hasta Yurimaguas y lo más lamentable del caso es que el conductor se escapó y la empresa no se quiere hacer responsable de este hecho. Yo solamente digo si esto hubiera sido de noche todos estaríamos muertos”, contó.

Uno de los pasajeros afectados sostuvo que denunciaron el hecho, “vamos a sentar la denuncia, está viniendo un abogado; aunque después paguen y se libren, no nos importa. Vamos a denunciar para que todos sepan cómo trabaja esta empresa y nunca más se suban. No iban a morir animales, somos personas, había niños que están traumados psicológicamente por todo lo que pasamos”.

Las personas afectadas solo esperan que la empresa cumpla con resarcir los daños que sufrieron durante este accidente fluvial. Esperan que la empresa no se haga de la “vista gorda” y solucionen el problema cuanto antes. (C. Ampuero)