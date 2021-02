70 Comunidades awajun destruidas por desborde del río Yurupaga

En el distrito de Manseriche – provincia de Datem del Marañón

Viviendas, colegios y centros de salud terminaron cubiertas por el agua.



Debido a las intensas e incesantes lluvias que se vienen registrando en la parte oeste y sur de la región Loreto, el río Yurupaga, ubicado en el distrito de Manseriche en la provincia de Datem del Marañón, se desbordó y terminó inundando por completo a 70 comunidades nativas de la etnia Awajún.

El desborde del río ocurrió a primeras horas del día de ayer, por lo que los pobladores no tuvieron tiempo para rescatar sus pertenencias, muchos de ellos tuvieron que refugiarse de la furia del río subiendo a los techos de sus viviendas rusticas y esperar que alguien los rescate.

Entre las comunidades afectadas se encuentran los pueblos de Belén, Palestina, Sachapapa, Napuruka, Uum, Saasa y muchos otros, haciendo un total de 70 comunidades que fueron literalmente destruidas por el río Yurupaga.

Asimismo, no solo viviendas quedaron bajo el agua, sino también colegios de nivel inicial y primario, templos religiosos, malocas y el único centro de salud de la cuenca del Yurupaga. Los pobladores que contaban con canoas tuvieron que apoyar para rescatar algunos medicamentos e implementos del establecimiento de salud, pero, prácticamente lo rescatado fue poco, ya que, todo se perdió en la repentina inundación.

Al cierre de la presente edición, no se ha reportado personas heridas o fallecidas pese a la furia con que el río Yurupaga golpeó a los pueblos Awajún. No obstante, los pobladores hicieron un llamado de auxilio a las autoridades locales, regionales y nacionales pues se han quedado solo con ropa encima y tuvieron que refugiarse en los pueblos de las zonas más altas que no se vieron afectadas por el desborde de río.

Hasta el momento tampoco hay una cifra oficial de los damnificados ni se ha comunicado las acciones a tomar para ayudar a estos pueblos indígenas.

(R. Graicht)