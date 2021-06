68 Aniversario de la I.E. “Mariscal Oscar R. Benavides”

Por: Raúl Cornejo Coa

Durante el gobierno del General Manuel A. Odría Amoretti, cuyo lema fue “Hechos y no Palabras”, se emitió la Resolución Suprema N° 119 del 14 de marzo de 1952 con la cual se creó la Gran Unidad Escolar “Mariscal Oscar R. Benavides” (GUE MORB) y en base a dicha resolución se empezó a diseñar y ejecutar la construcción de su local, en un extenso terreno de 20,000 metros cuadrados, ubicado en ese entonces en las afueras de la ciudad de Iquitos, en una zona poco habitada, frente a una carretera (actualmente la avenida Mariscal Cáceres) y cerca al antiguo aeropuerto de Iquitos.

La construcción, implementación y puesta en funcionamiento de la GUE MORB por parte del presidente Manuel A. Odría Amoretti, formó parte del llamado “Plan de Desarrollo de la Educación Nacional” que consideraba la reforma curricular, la formación de profesores, la mejora de sus salarios, la construcción de cientos de escuelas primarias en todo el país, así como de grandes y modernos colegios denominados Grandes Unidades Escolares (GUE), con el mismo diseño, características estructurales y colores (paredes rojas y dinteles color crema), tanto en Lima como en todas las principales capitales de departamentos.

El 18 de junio de 1953, el presidente Odría, vino a la ciudad de Iquitos para realizar diversas actividades y entre ellas inauguró personalmente las instalaciones de la flamante Gran Unidad Escolar “Mariscal Oscar R. Benavides” (GUE MORB) en el marco de una vistosa, colorida y apoteósica ceremonia oficial, que contó con la presencia de todas las autoridades civiles y militares, luciendo sus mejores galas. Por este motivo, el 18 de junio es la fecha considerada tradicionalmente como aniversario institucional, aunque realmente fue la fecha de inauguración del local de la nueva GUE MORB e inicio oficial de las actividades escolares.

Los centros educativos que integraron inicialmente la Gran Unidad Escolar “Mariscal Oscar R. Benavides” fueron cuatro: el Colegio Nacional de Iquitos (CNI), el Instituto Industrial N° 7 “Julio C. Arana”, el Instituto Nacional de Comercio N° 13 “Fernando Lores Tenazoa” y la Escuela de 2° grado Pre-Vocacional N° 175. Estos centros educativos funcionaban inicialmente por separado y en diferentes lugares de Iquitos y fueron trasladados al nuevo local para que de manera unificada conformen la nueva Gran Unidad Escolar.

Con el paso del tiempo se produjo la separación de los centros educativos que conformaron la GUE MORB. En 1959, el Instituto Industrial N° 07 “Julio C. Arana” pasó a ser “Instituto Politécnico Regional del Oriente Julio C. Arana”, más adelante cambio a “Escuela de Educación Superior Pública (ESEP) Pedro Antonio del Águila Hidalgo” y luego a “Instituto Superior Tecnológico Pedro A. del Águila”, como se le conoce en la actualidad. A fines de la década de 1960 apareció en la calle Yurimaguas el “Nuevo Colegio Nacional de Iquitos”, que luego pasó al local de la avenida Quiñones donde funciona hasta la actualidad.

El primer director de la GUE MORB fue el Dr. Pedro A. Del Águila, que inicialmente ostentó el cargo solo de manera protocolar, ya que cada centro educativo aún era independiente en los aspectos administrativos y económicos. Entre los primeros educadores se contó con eminentes profesionales de distintas especialidades, uno de los profesores destacados fue el Maestro Lorenzo Lujan Darjon, autor y compositor del himno del colegio, cuya hija Rosa Luján fue la primera profesora de la institución y empezó a enseñar el curso de música en el año 1970.

La denominación de la institución educativa MORB tuvo varios cambios con el pasar de los años. Como ya se indicó, se creó como “Gran Unidad Escolar” (GUE) y es por ello que una parte de la letra del himno institucional indica: “…nuestra Unidad Escolar…”, que equivaldría a decir “nuestro colegio” o “nuestra Institución educativa”. En el año 1976, durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez pasó a denominarse como “Centro Base” (C.B.), como usualmente lo conocen todavía buena parte de la gente mayor. Posteriormente en el año 1983 cambió a “Centro Educativo Primario Secundario” (CEPS) y en la actualidad se le designa como “Institución Educativa” (I.E.).

En el año 2011 el antiguo local fue derrumbado para dar paso a la construcción de una nueva infraestructura, acorde a los denominados “Colegios Emblemáticos”, conformada por modernas aulas en pabellones de hasta tres pisos, grandes patios, un estadio, piscina, gimnasio, lozas deportivas, talleres y áreas verdes. A partir del segundo semestre del año 2012 se empezó a ocupar el nuevo local, donde se forman más de tres mil estudiantes de los niveles de inicial, primaria y secundaria, actualmente en la modalidad remota, siendo por tanto la institución educativa con la infraestructura más grande y con la mayor población estudiantil, en la ciudad de Iquitos.

Son miles los estudiantes egresados de la I.E. MORB quienes motivados por el lema institucional “Estudiar y Vencer”, vienen destacando como buenos ciudadanos y profesionales en las diversas instituciones públicas y privadas, así como de manera independiente. Los directivos, profesores y personal administrativo, liderados por el actual director Lic. Rafael Vela Romero, trabajan arduamente en esta especial y honrosa tarea de formar seres humanos, a los estudiantes, que son el presente y el futuro del Perú, considerando que la educación es la base del desarrollo y de una sociedad democrática, justa, tolerante y no discriminatoria.