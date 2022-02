Principales informes de control en Loreto fueron dados a conocer en conferencia de prensa.



Contraloría general encontró responsabilidad penal en funcionarios y servidores que ahora tendrán que afrontar las denuncias por haber contemplado ciclovías en San Juan y Punchana, lo que no estaba autorizado. Además, que no socializaron el proyecto, por lo que casi un millón de soles se fue “al agua”. Ahora tendrán que responder a la justicia.

Pagos indebidos en UGEL Loreto Nauta – Gore Loreto

En el 2017, la UGEL Loreto-Nauta realizó pagos indebidos en beneficio de 20 personas sin vínculo laboral ni contractual, lo que ocasionó un perjuicio al Gobierno Regional de S/ 3 836 107.28, y se identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en tres servidores públicos.

De igual forma, en el 2019, se identificó que la UGEL Loreto Nauta realizó pagos sin sustento en beneficio de cuatro personas que no tenían vínculo laboral con la entidad, ocasionando un perjuicio de S/ 1 230 487, siendo presuntos responsables cuatro funcionarios.

Transferencias electrónicas irregulares en UGEL Ucayali

Asimismo, en la UGEL Ucayali se detectó un perjuicio económico de S/ 1 378 894 debido a que en el 2021 se pagaron por conceptos de propinas y reintegros sin contar con sustento documentario ni legal alguno a favor de docentes, administrativos y terceros que no tenían vínculo laboral. Seis funcionarios tendrían responsabilidad penal y administrativa.

Compra irregular de útiles en UGEL Requena

La UGEL Requena adquirió materiales pedagógicos (borradores, cintas adhesivas, cartulinas, cola sintética, etec.) para la dotación de los colegios en el 2020, seleccionando proveedores que ofertaron precios mayores en comparación a otros detallados en las listas de proformas, lo que ocasionó un perjuicio a la entidad por S/ 310 775. Dos funcionarios tendrían responsabilidad penal y administrativa.

Partidas no ejecutadas en Manseriche

La Municipalidad Distrital de Manseriche pagó al contratista por partidas inconclusas, no ejecutadas y no se aplicó la penalidad por retraso injustificado en la culminación del servicio de limpieza pública en la localidad de Villa Saramiza.

Riesgos en construcción de puente Nanay

Durante el control concurrente efectuado a la construcción del tramo I: Bellavista-Santo Tomas del puente Nanay, obra que ejecuta Provías Nacional con un presupuesto de S/ 584 793 411 se identificó demoras que ha generado el incumplimiento en el término del contrato y de otras obligaciones. Además, las losas prefabricadas presentan fisuras y no cuentan con supervisión. De igual forma, se observó falta de un plan de reforestación y compensación ecosistémica para mitigar los impactos ambientales.

Deficiencias en implementación de ciclovías

La ciclovía ejecutada por la Municipalidad Provincial de Maynas presenta deficiencias técnicas. Además, en la implementación se incluyeron rutas en los distritos de San Juan y Punchana, pese a que no existe autorización, lo cual generó un perjuicio por S/ 580 110.

Los informes fueron notificados a los titulares de las entidades públicas para adoptar las medidas correctivas oportunas; de igual forma, en relación a las irregularidades identificadas, se activen los procesos administrativos, civiles y penales contra los funcionarios y servidores públicos comprometidos a efectos de que prontamente se vislumbren las sanciones ante las irregularidades detectadas.