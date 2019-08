500 alumnos participan en la Escuela Deportiva Municipal Belén 2019

A través de la Sub Gerencia de Educación

Impulsando el deporte; la Municipalidad Distrital de Belén junto a su alcalde Gerson Lecca, inauguró la Escuela Deportiva Municipal y desde el pasado lunes se dio inicio a las clases en los turnos de mañana y tarde, en la ex Escuela de Supervivencia en Selva FAP (Calle Benavides/ Bolognesi), de lunes a sábados.

Como se recuerda, esta es la 1ra Etapa de Iniciación y Masificación Deportiva, donde participan unos 500 alumnos en las siguientes disciplinas deportivas: 1. Karate (70 alumnos). 2. Fútbol / Futsal (250). 3. Judo / Vale Todo (55). 4. Básquet (35). 5. Vóley / Gimnasia Rítmica Deportiva (90).

Es la voluntad política del alcalde de promover un deporte inclusivo, también se viene apoyando toda labor que desempeñan los profesores federados para la captación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con talentos deportivos para su formación en alto rendimiento deportivo para un alto nivel competitivo.

Esta actividad se desarrolla a través de la Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social y la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte, Turismo y Juventud.

La Escuela Deportiva Municipal se enfoca en el desarrollo integral del niño, orientada a la masificación deportiva en todo el Distrito de Belén, para su formación técnica deportiva psicomotora, con el fin de captar talentos deportivos en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beleninos, que nos representarán en eventos de alta competencia a nivel local, provincial, regional, nacional e internacional.

Las Inscripciones siguen abiertas para niños, niñas y adolescentes de 06 a 16 años, totalmente gratis, solo llevar copia de DNI del alumno a la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte, Turismo y Juventud.

La gestión del alcalde tiene la voluntad política de apoyar toda práctica deportiva dentro del distrito de Belén a nuestros niños y jóvenes. (MDB)