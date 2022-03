La Resolución Administrativa N° 00068-2022-CE-PJ, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, del 28 de febrero del 2022, dispone que la atención al usuario judicial y abogados es a través de la Mesa de Partes Electrónica, esto es en forma virtual tal como viene funcionando normalmente; y por ende no dispone atención presencial al usuario ni abogado. Dicha aclaración lo realiza el Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura –ODECMA-, Reynaldo Elías Cajamarca Porras, a raíz de la publicación en la pág, 12 del Diario la Región con el título “Desde mañana 3 hasta el 31 de marzo habrá atención presencial en la corte Superior de Justicia de Loreto”, afirmación que no se ajusta a lo establecido en la citada resolución administrativa; por lo que se hace necesario la aclaración de que en esta Corte ni a nivel nacional no se ha dispuesto atención presencial de justiciable en las Cortes Superiores y Corte Suprema ni Juzgado, por lo tanto no habrá atención presencial.

Por la misma razón de que la norma precisa que debido a la pandemia por la covid-19, es necesario adoptar las medidas preventivas para resguardar la salud de jueces, juezas, personal jurisdiccional y administrativo, usuarios del sistema judicial, así como para garantizar la continuidad del servicio de justicia.

Lo que sí, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) ha establecido es el trabajo presencial diario de los jueces, juezas, así como para el personal jurisdiccional y administrativo desde el 3 de marzo hasta el 31 del mismo mes. Y como excepción los magistrados que no cuenten con el esquema de vacunación completa covid-19, y que hayan sido evaluados por el profesional médico de la respectiva Corte, efectuarán trabajo remoto.

Asimismo, los jueces y juezas realizarán trabajo presencial considerando que tienen despacho privado con las medidas de bioseguridad establecidas, y las Presidencias de las cortes superiores deberán adoptar las medidas necesarias para tal fin, señala la Resolución Administrativa N° 000068-2022-CE-PJ, publicada en el Diario Oficial El Peruano.

La ODECMA LORETO, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución administrativa, realizará visitas inopinadas extraordinarias a las sedes judiciales de la Corte Superior de Justicia de Loreto, que tiene como objetivo verificar la presencia de las juezas, jueces y el personal jurisdiccional en sus despachos. Y ante ausencias o tardanzas se procederá a levantar acta para luego iniciar los procesos disciplinarios, y se les solicitará sus descargos.

El jefe de la Odecma Loreto, precisó que las visitas extraordinarias de asistencia, puntualidad y permanencia continuarán en todas las sedes de la Corte Superior de Justicia de Loreto, con la finalidad de garantizar el normal desarrollo de las audiencias y diligencias virtuales en la administración de justicia. Por lo que se hace un llamado a los jueces y juezas, cumplir las disposiciones emitidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que viene reactivando progresivamente el trabajo presencial de magistrados y auxiliares judiciales y personal administrativo, y así alcanzar las metas fijadas en la productividad, las mismas que mejorará el sistema de justicia en nuestra región.

Reynaldo E. Cajamarca Porras.

Jefe de la ODECMA Loreto.