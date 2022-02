Los días viernes 25 y sábado 26 estarán en el centro poblado “Cahuide”



Las gestiones realizadas por la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista ante la Oficina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil- RENIEC, nuevamente se hace realidad, esta vez; se beneficiarán los pobladores de los centros poblados, comunidades y asentamientos humanos ubicados en el eje carretero Iquitos- Nauta quienes podrán tramitar sus documentos como DNI, partida de nacimiento, acta de defunción, cambio de domicilio, etc., es decir no tendrán que concurrir hasta las oficinas de la ciudad.

James Frederick Panduro Salas jefe del área de Registro Civil de la MDSJB explica sobre la atención descentralizada RENIEC que se reanuda en la jurisdicción; estamos trabajando a favor de los pobladores de nuestro distrito, y se ha concretado el convenio RENIEC-MDSJB para retomar las campañas descentralizadas en nuestro distrito, por lo que llegaremos hasta el centro poblado Cahuide en el kilómetro 57 de la carretera Iquitos Nauta, con los registradores.

Se atenderán inscripciones por primera vez de DNI recién nacidos y menores de edad, pues hay muchos niños que no tienen partida de nacimiento por lo que nos urge llevar el servicio hasta diferentes pueblos y comunidades de nuestra jurisdicción, esta vez se realizará los días viernes 25 y sábado 26 de febrero. Además mencionó; posteriormente se realizarán atenciones en las siguientes semanas se atenderá en Varillal, “Los Delfines” y luego a Zúngaro Cocha, hasta llegar a la plaza Abelardo Quiñones.

Invitamos a nuestros vecinos sanjuaninos para que tramiten su documentación en el lugar donde viven y de esa manera evitar gastos en transporte y otros, porque la preocupación del alcalde José Martín Arévalo Pinedo es siempre a favor de sus pobladores, recalcó.