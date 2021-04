San Juan inauguró tercera academia de turismo municipal en Los Delfines km 9

La municipalidad de San Juan Bautista en ceremonia llena de emoción y expectativa dio inicio a la Tercera Academia de Turismo Municipal en el centro poblado Los Delfines Km 9 de la carretera Iquitos Nauta.

El acto presidido por el Gerente de Turismo Víctor Cabanillas Ruiz, tuvo como anfitriones a los dirigentes del Centro Poblado Los Delfines representados por la Secretaria General señora Zelnith Ocampo Sandoval y en representación del alcalde de San Juan Bautista el médico Juan Manuel Polanco Díaz, regidor de dicha comuna.

Entusiastas jóvenes en número de 65, entre hombres y mujeres de todas las edades, quienes viven en los Delfines y poblados del alrededor como Cruz del Sur, Las Lomas, carretera hacia el Varillal, estuvieron presentes con sus cuadernos y útiles de estudiar, en la primera clase de inglés dictada por el profesor Victor Cabanillas a la vez director de Turismo de San Juan y propulsor de este proyecto municipal, que ha tenido acogida en los 2 poblados anteriores donde ya están en funcionamiento.

Como es de conocimiento el primer centro de la Academia de Turismo Municipal en San Juan se inició en la localidad de Santo Tomás, con 80 alumnos de los pueblos circundantes y de la zona de Santa Clara. La segunda Academia se dio en la localidad de Nina Rumi con 70 alumnos, que aglutina a jóvenes de Zungarococha, Puerto Almendra, Corrientillo y Llanchama.

Éstas Academias de Turismo Municipal auspiciadas por la Municipalidad de San Juan Bautista, son totalmente gratuitas y las clases lo dictan especialistas en turismo, inglés, gastronomía y hotelería; con un certificado después de 4 meses que los acredita con estudios de turismo, avalado por la Universidad Nacional de la Amazonía en convenio con la Municipalidad de San Juan Bautista.

El Dr. Juan Manuel Polanco en su exposición de inauguración del evento, mencionó “Traigo las palabras de regocijo de nuestro señor alcalde Martín Arévalo Pinedo, por la extensión de este proyecto de la Academia Municipal de Turismo que hoy toca a otros pueblos, a otros jóvenes, a nuevos vecinos y está cumpliendo los objetivos trazados. Me satisface ver a esta juventud, a estos jóvenes ávidos de salir adelante y que no han tenido la oportunidad de tener el apoyo necesario y el señor alcalde de San Juan Bautista, con su visión de desarrollo decidió brindar el apoyo a esta juventud carente de recursos, no entregándoles dádivas, ni regalos populistas, sino dándoles la caña para pescar y enseñándoles a pescar, dándoles educación y aprendizaje para que mañana se puedan defender trabajando como guías de turismo; counter, bartender, técnicos en gastronomía, turismo y hotelería o traductores. Eso es el gran aporte de nuestra municipalidad del cual me honro en ser su regidor y con gusto estrecho la mano de cada uno de ustedes, porque sé que mañana estarán en algún lugar turístico como representantes o quien sabe viajando por el mundo; como guía de turismo y para nosotros será un orgullo que aunque sea uno de ustedes salga adelante como profesional, aunque sabemos que serán muchos los triunfadores en la vida” aseveró el regidor Polanco Díaz.