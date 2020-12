NOTIFICACION VIA EDICTO

NOTIFIQUESE VIA EDICTO A LOS IMPUTADOS TELLO ROJAS JORGE ALBERTO, VICTOR HUGO REATEGIO VASQUEZ, MIGUEL ANGEL RUIZ BARDALES, ROY ENRIQUE DONAUYRE CHAVEZ Y ELMER DONAYRE CASTILLO, LA PRESENTE RESOLUCION.

JUZGADO PENAL DE INVEST. PREPARATORIA-Nauta I

EXPEDIENTE: 00032-2014-60-1901-JR-PE-01

JUEZ: SALAZAR ANGULO JAIRO NEISER

ESPECIALISTA: GRANDEZ LOPEZ ESAU JACOB

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVIN CORPORATIVA ESPECIALIZADA,

EM DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS

PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE LORETO NAUTA ,

IMPUTADO: RUIZ BARDALES, MIGUEL ANGEL Y OTROS

DELITO: PECULADO DOLOSO

AGRAVIADO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO NAUTA ,

RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA

Nauta, veintitrés de Octubre del año dos mil veinte.-

DADO CUENTA, a la fecha del presente proceso, con la razón del suscrito del suscrito Téngase Presente, y REPROGRÁMESE Audiencia de CONTROL DE ACUSACION para el día VEINTIDOS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO A HORAS ONCE Y TREINTA DE LA MAÑANA (11:30 am). La misma que se llevará a cabo mediante el aplicativo GOOGLE MEET, debiendo en el plazo de 03 días de notificado, las partes procesales, cumplir con señalar su cuenta GOOGLE (Correo Gmail) a fin de llevar a cabo la presente audiencia vía google meet, por lo que deberán asociar su celular al aplicativo google mail. De conformidad con la Resolución Administrativa N° 129-2020-CE/PJ; o en todo caso si las partes estuvieran dentro de la jurisdicción de Nauta se llevara en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Nauta, sito en el segundo piso de esta sede de Corte, ubicado en la calle Tarapacá N° 617- Nauta, el cual se apersonaran con las medidas de bioseguridad (tapa boca y protector facial), con la presencia obligatoria del Fiscal y de los abogados particulares como del defensor público de los imputados, BAJO APERCIBIMIENTO en caso de inconcurrencia: 1) Para el señor Fiscal de remitir las copias pertinentes a su órgano de control interno para los fines pertinentes. 2) Para los Abogados Particulares, imponerle una multa compulsiva y progresiva de Tres Unidades de Referencia Procesal sin perjuicio de ser subrogados en el acto por un abogado defensor público, para tal fin ofíciese. 3) Para los Defensores Públicos de remitir las copias pertinentes a su órgano de control interno en la sede de Iquitos y Lima, para tal fin notifíquese al Defensor Publico el Requerimiento, 4) Requerir a los procesados nombrar abogado dentro de las 24 horas en caso contrario esta Judicatura nombrara abogado defensor Público, para tal fin notifíquese al Letrado Luis Enrique Maita Quispe – Abogado Defensor de Nauta el requerimiento Mixto. Asimismo notifíquese vía edicto penal a todas los imputados. NOTIFÍQUESE.

V-3(03, 04, 07)