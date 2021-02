25 pacientes con Covid-19 están a la espera de una cama UCI

Diresa Loreto dio a conocer que ya no cuentan con más camas UCI en todo Iquitos



Según el último reporte de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Loreto, hasta el día sábado se han registrado 352 muertos a causa de la Covid-19 y 5,426 personas están infectadas con el virus, de los cuales 3, 329 se encuentran en Maynas. Cifras alarmantes que se incrementan día a día.

Asimismo, la DIRESA Loreto dio a conocer que ya no cuentan con más camas UCI en toda la ciudad de Iquitos y que 25 personas están a la persona de una cama para poder salvarse.

En total son 402 personas hospitalizadas, de las cuales 367 pacientes están hospitalizados sin ventilación mecánica y 35 están con ventilación mecánica.

Cabe indicar que, estás cifras no revelan el total exacto de pacientes con Covid-19, pues hay muchos que no acuden a los establecimientos de salud ni tampoco se han realizado la prueba de descarte del virus, por lo que, las cifras pueden ser mucho más elevadas de lo que revela la entidad de salud regional. (R. Graicht)