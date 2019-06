“23 gobiernos locales de Loreto han recibido un presupuesto adicional”

María Elena Ugaz, Oficial de Salud y Nutrición de UNICEF en la lucha contra la Anemia y DCI

Ello para que Salud y el gobierno regional puedan impulsar un trabajo más cercano a la familia

Existe una gran expectativa que estas decisiones del foro no queden en el papel

En el marco del Foro Regional “El Desarrollo Infantil Temprano en la Política Regional” organizado por la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Loreto con el apoyo de UNICEF, analizaron la estrategia de atención integral a la primera infancia.

En el foro discutieron sobre la política regional por la primera infancia impulsando el desarrollo infantil temprano para resolver problemas tan críticos que afectan a los niños y niñas menores de cinco años.

Estos son “la desnutrición crónica, la anemia, la violencia en la infancia y también que se mejore el acceso de los niños a aquellos servicios y programas que promueven su desarrollo”, manifestó María Elena Ugaz, Oficial de Salud y Nutrición de UNICEF en la lucha contra la Anemia y Desnutrición Crónica Infantil (DCI).

“Ahora lo que se está haciendo es un análisis de los cuellos de botella. Es decir para cada uno de los temas como el acceso a salud, educación, agua y saneamiento, seguridad alimentaria, y ver qué es lo que no está avanzando y eso es lo que se está analizando en esta reunión”.

La actividad busca generar un espacio de diálogo intersectorial para la implementación de la “Estrategia Regional de Atención Integral a la Primera Infancia contra la Anemia y la DCI” con incidencia en la reducción de la anemia y el desarrollo de propuestas de mejora en la calidad y cobertura de los servicios de atención para niñas y niños a través de mecanismos de gestión local.

“Son 23 gobiernos locales en la región Loreto que han recibido un presupuesto adicional para que con sus agentes comunitarios en coordinación con Salud y el gobierno regional puedan impulsar un trabajo más cercano a la familia”, puntualizó la Oficial de Unicef.

“Tenemos una gran expectativa que estas decisiones que se están tomando en este foro no queden en el papel, sino que haya una continuidad. Nosotros como Unicef tenemos un acuerdo con el gobierno regional de apoyar este tema hasta el 2021”, manifestó.

QaliWarma con recetas regionales

Tras la interrogante informó que uno de los temas que han estado discutiendo con el programa QaliWarma, “es mirar cómo se fortalece este trabajo de rescatar las recetas tradicionales teniendo en cuenta los alimentos (productos) regionales, hay un trabajo que hemos estado observando para mejorar esto”.

Agregó que si bien es cierto es muy importante la reducción de la Anemia, “también es importante todo el cuidado del niño, la no violencia contra los niños. Tenemos un 17% de padres a nivel nacional y en Loreto, que consideran que el castigo físico es una forma de criar a un niño, como el palmazo, los gritos, la correa u otros, y eso perjudica su desarrollo”.

Eso también afecta el desarrollo del cerebro, no solamente que no tenga el hierro, el niño que sufre violencia también le afecta su desarrollo cerebral. Es muy importante mirar este cuidado del hogar de una manera integral, que tenga materiales para jugar como tasas, cucharones, no puede tener juguetes, sino posibilidades con qué jugar.

CRISIS EMOTIVA POR TERREMOTO EN LORETO

Respecto a la crisis emotiva por el terremoto ocurrido en Loreto, mencionó que cuando se dio el terremoto el 2007 en Ica en la zona de Chincha, “nosotros observamos que había habido una afectación socio emocional de los niños pequeños que tenían momentos de pánico”.

Precisó, “Hay que dar un poco de apoyo para pasar ese momento difícil que han vivido uniendo esfuerzos desde el sector de Educación y Ministerio de la Mujer que trabaja el tema psico-afectivo, también el Minsa con Salud Mental”. (Diana López M.)