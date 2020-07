23 de julio: 49 Aniversario de la inmolación del aviador Abelardo Quiñones

Hoy, también se celebra el Día de la Fuerza Aérea del Perú y la Aviación Militar

Hoy, 23 de julio, se celebra la inmolación del aviador peruano José Abelardo Quiñones, quien fuera reconocido como héroe nacional del Perú porque un 23 de julio del año 1941 decidió inmolarse en una misión contra las tropas ecuatorianas, durante un ataque sobre el río Zarumilla, en la zona conocida como Quebrada Seca, y cuya disputa territorial causó una guerra con nuestro vecino país del norte; dicha zona actualmente se encuentra en territorio peruano.

Debido a este acto, el Congreso de la República le otorgó a título póstumo el grado de Gran General del Aire del Perú, a través de la ley N° 29160 aprobada por unanimidad en el año 2007.

Asimismo, cada 23 de julio (día de la inmolación de Quiñones) se conmemora también el Día de la Fuerza Aérea del Perú y el Día de la Aviación Militar en nuestro país.

Es por ello que todos los años en esta fecha se rinde homenaje y se celebra a nuestro héroe nacional; sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus, no se llevará a cabo ninguna actividad por parte de la FAP, no obstante, como peruanos no podemos dejar pasar desapercibida esta importante fecha que merece ser recordada por generaciones.

(R. Graicht)