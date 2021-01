2021: se presentan primeros casos Covid en provincias de Loreto

Vienen haciendo ajustes para dentro de poco abrir hospital de campaña covid, construido a espaldas del hospital regional.



En la región Loreto al día de ayer se reportaron 26 casos covid, preocupando que ya se estén registrando por algunas provincias en donde antes había 0. En EsSalud Iquitos hay 8 casos, la semana pasada tuvo 11 casos registrados, así que bajó algo. El hospital regional ahora tiene 12 casos, hasta hace poco tenía tan solo 3 casos covid. Aumentó.

Caballo Cocha ya empieza a reportar casos CAP II (EsSalud) 2 casos. En IPRESS (Minsa) de Caballo Cocha 3 casos. Santa Gema de Yurimaguas 0 casos. Ipress Contamana 1 caso. Otros centros de salud de la región no reportan casos hospitalizados.

Del total de hospitalizados el 27% (7 pacientes) están con ventilación mecánicas; 3 en Essalud y 4 en el hospital “Felipe Santiago Arriola Iglesias”.

Ayer se pudo dialogar con el director regional de salud, quien manifestó que hoy lunes 4 de enero 2021 se estará reuniendo con el gobernador y el director del hospital de campaña Channer Zumaeta Córdova, a fin que empiece a hacer el requerimiento necesario de médicos, enfermeras, técnicos, auxiliares, para poder abrir el hospital de campaña y aislar allá a los infectados covid.

“El Dr. Channer hará el requerimiento y también se tendrá que adquirir un motor de luz para el funcionamiento del hospital de campaña. Hay que prevenir para que no nos agarre como la vez pasada.

Lo que sí debo decir es que hay escasez de ventiladores mecánicos ya que en EsSalud y el hospital regional hay casos con ventilación, unos por covid y otros con otras patologías. El hospital regional cuenta con 17 ventiladores y ahorita 8 están en mantenimiento” informó el director regional.

Así que, en guerra avisada, no caen los soldados que están bien preparados. (LMHL).