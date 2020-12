1er. Juzgado Civil decidió conceder Medida Cautelar de NO innovar en terreno de Petroperú

Donde funciona la sede del gobierno regional de Loreto.

Medida cautelar les prohíbe seguir construyendo ilegalmente al interior del Gorel.

Tremendo problema en el que se han metido los actuales funcionarios del gobierno regional al impulsar la construcción de módulos en esa sede sin el permiso del propietario, Petróleos del Perú. Lo que más adelante les acarrearía una denuncia penal, ya que les advirtieron que no construyan nada debido a que existe un proceso legal de por medio.

El proceso está plasmado en el expediente: 01374-2018-39-1903-JR-CI-01 en la materia de reivindicación, caso a cargo del Juez Vega Tello Juan Antonio. El demandado es el gobierno regional de Loreto, Procurador Público Regional, siendo el demandante Petróleos del Perú- Petroperú S.A.

Es lo que se ha podido conocer a través de la Resolución Número Tres del 21 de diciembre 2020, que señala:

“Se Resuelve:

Conceder medida cautelar de NO innovar; en consecuencia, se ordena:

1) Que, el gobierno regional de Loreto, se abstenga de continuar ejecutando construcciones ilegales sin autorización expresa de Petroperú y sin contar con licencia de construcción, dentro del Lote de terreno que ilegalmente viene poseyendo, las mismas que deben ser paralizadas de inmediato.

2) Que, el gobierno regional de Loreto, se abstenga de ejecutar en el futuro obras de construcción en el terreno materia de litis, hasta que concluya el proceso principal referido a acción reivindicatoria, materia del principal de autos.

3) Que, la municipalidad distrital de Belén no otorgue autorización, permiso o licencia de construcción dentro de los linderos del terreno que ocupa el gorel y que es materia de acción de reivindicación que se encuentra en trámite.

4) Fíjese la contra cautela en forma de caución juratoria para tal fin, la misma que es fijada en la suma total de s/. cincuenta mil y 00/100 soles (s/. 50,000.00), a fin de proceder con lo pretendido.

A los escritos n° 22278-2017 y 22382-2017; téngase presente y estese a la presente resolución. notifíquese en sobre cerrado.

De otro lado, hacen mención al actual gerente de desarrollo social del Gorel, Oscar Llapapasca.

“La demandante, hoy solicitante de la medida cautelar, es propietaria del predio materia de reivindicación y queactualmente se encuentra ocupado por la demandada, quien ha solicitado con fecha 27 de agosto de 2020, a través del oficio n° 880-2020-grl-ggr-grds, suscrito por el Ing. Oscar Alexander Llapapasca Samaniego, quién en su condición de gerente regional de desarrollo social, solicita autorización a Petroperú a fin de construir un centro de atención integral para mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia en el departamento de Loreto, dentro del terreno de su propiedad en donde actualmente se encuentran ubicadas las oficinas del gobierno regional de Loreto, de lo que se infiere que la demandada en el proceso principal reconoce que la propiedad del predio le pertenece a la demandante, demanda que ha sido

admitida” puntualiza el poder judicial.