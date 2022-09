Un ex interno hace un llamado a fiscalía de prevención, Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos, Contraloría y la propia Corte de Justicia, para que traten el tema.



También denuncia que hay corrupción grande al interior del penal que actualmente alberga a 1,400 varones.

Un ex interno a quien le pondremos de nombre Juan, nos ubicó para dar detalles de las penurias por las que pasan los adultos mayores condenados en el interior del penal “San Jacinto” de Iquitos. Y no solo ellos, también el resto de sus compañeros dando cuenta del hacinamiento del penal, de las letrinas y de los olores con los que se han acostumbrado a vivir.

“En total son 144 internos adultos mayores. 44 están en el pabellón 5 y los otros 100 pasan en diversos pabellones. Viven en condiciones infrahumanas, pésimas (llora). No se alimentan bien, nadie cuida de su salud. Están abandonados por su familia que no tienen plata para irlos a visitar.

La dirección del penal (dirigido nuevamente por Delcia Zapata Roque) no hace nada, los tiene ahí como despojos humanos. Como en un depósito de seres humanos que ya no sirven. El que va muriendo lo ponen a un lado y punto. No les dan útiles de aseo, sus grifos están malogrados. Las letrinas son un asco. Eso no ven las autoridades, menos la prensa porque no les dejan entrar.

Mis compañeros de adentro me piden que por favor informe lo que realmente pasa y que haga un llamado a las autoridades competentes para que vayan en operativo.

En la pandemia dieron como 10 millones de soles ¿y dónde está la plata? Se desaparecieron. En Lima todos hablan de corrupción, pero al INPE no lo investigan, menos a los penales que existen al interior del Perú.

“DIRECTORA DEBE SER INVESTIGADA”.

Mencionó el ex interno, refiriéndose a la directora del penal de varones de Iquitos Delcia Zapata Roque.

“Cuando licitan los alimentos para los internos invitan a 3 empresas, pero la que quiere ganar ya sabe que tiene que dar algo especial a la alta dirección. El jefe de seguridad del Inpe en San Martín es Henry Arévalo Arévalo, ya tiene como 30 años y no lo rotan a otros penales. Está “encostrado” ahí.

Es el que coordina con la directora y ven sus asuntos. Es como la “manzana podrida” que corrompe a otros, deben sacarlos y que entre gente nueva”. Todos comen del panal (miel) del penal y el que se jode es el interno. Hasta los de seguridad, si quieren cambio de pabellón cobran dos soles, si los encuentran peleando, 50 soles” menciona Juan.

¿Es real que la directora viaja al extranjero?

-Sí y todos lo saben. Se fue a la final en Rusia, luego ha estado en México viendo a la virgen de Guadalupe ¿con qué dinero? ¿Cuánto gana ella, investiguen y se darán cuenta? Ese penal es una bomba de tiempo que cualquier día va a estallar, pero las autoridades no lo saben, menos la prensa.

Hay una especie de quioscos en cada pabellón que se llaman economatos, pagan 248 soles al mes ¿dónde va ese dinero? Para que la directora y su gente se vayan los fines de semana a comer a “Punta Salinas”.

¿Qué pasó con Helen Ruiz, la ex alcaldesa de Yaquerana?

-Ella estaba en el penal (Delcia ha estado en penal de mujeres y de hombres) cuando la agarraron con un celular la llevaron a la sala de meditación. Helen (que tenía de negocio una ferretería) dijo que no la podían llevar porque era amiga de la directora, comía con ella. También dijo algo grave como que ella le había dado facturas por 60 y 30 mil soles para que la directora sustente a través de Henry Arévalo, en la jefatura de San Martín, algunas cosas para mantenimiento del penal, cuando las cosas en realidad habían sido donadas. Entonces le reembolsaban el dinero.

No se sabe qué profesión tendrá la directora, ella dijo una vez que era oficial del Inpe, pero no hay oficiales ahí, será técnica del Inpe, pero no tiene trato, parece que odia a los internos. A un joven lo tienen como esclavo shindayguando todo el penal y no le dan ningún beneficio.

Mencionó Juan, agregando una serie de presuntas irregularidades que competen a las autoridades profundizar en lo que estaría pasando al interior del penal. Habló de Adela Canales, que está en recursos humanos y que es la que hace los descuentos a los agentes que faltan o llegan tarde, mas no saben el destino de ese dinero. (LMHL).