03 años de pena privativa de libertad suspendida para ex funcionarios de la municipalidad de Belén

Ayer, en lectura de adelanto de fallo, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Maynas condenó a tres años de pena privativa de libertad, suspendida en el período de ejecución, a Manuel Sánchez Alegría, como autor, y a José Ortiz Ramírez, como cómplice primario, del delito de peculado doloso por apropiación en beneficio de tercero, en agravio del Estado: Municipalidad Distrital de Belén.

El magistrado Hesbert Benavente Chorres dispuso que ambos sentenciados estarán sometidos a reglas de conducta, como la prohibición de cambiar de domicilio, informar de manera mensual al juzgado sobre sus actividades, no visitar lugares de dudosa reputación, y a pagar una reparación civil de 10 mil soles, deducida a partir del pago indebido de 5 mil soles a representaciones Múltiples El Sol EIRL, por el servicio de distribución de cuponera de servicio predial, en el año 2003, así como por el daño moral a la imagen de la Municipalidad Distrital de Belén. Por otro lado, el juez enfatizó que de no darse cumplimiento al dictamen, éste podrá dar lugar a su revocación y convertirse en pena privativa efectiva.

Mientras que Jorge Luis Cardama Vásquez, Mendoza Gatica Wenimer, Arquímedes Santillán Gómez, Manuel, Yván German Yoplack Arana, Fidel Reynaldo Grández Isuiza, Andrés Noriega Tello y Gerson Lecca García, actual alcalde de la comuna distrital de Belén, fueron absueltos por el delito de peculado doloso.

De acuerdo al artículo 387°, “el funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de ocho años”.

Oficina de Imagen Institucional-CSJ Loreto