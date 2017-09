Un juego de palabras del excongresista Víctor Grández, al responder sobre la deuda que aún tiene la Acuícola.

El ex congresista Víctor Grández, dijo ayer que él nunca hizo el préstamo de 240 mil soles para su acuícola que fue lo desembolsado por el gobierno regional de Loreto en la gestión pasada. Agregando que él únicamente lo solicitó porque después en febrero o marzo de 2010 él dejó de ser gerente, asumiendo el cargo su hermano Marco Antonio Moreno Saldaña.

Sin embargo, revisando la página de la SUNAT el hermano del ex congresista recién asumió la gerencia de la empresa “Producciones y Negociaciones Acuícolas Toro Bravo Eirl”, el 09 de setiembre del año 2015. Víctor Grández o la empresa de su hermano, en el año 2010 fue beneficiada con un crédito acuícola de 240 mil soles, de los cuales ha devuelto 68 mil 750 soles, teniendo un saldo por pagar de 171 mil 250 soles.

Ayer se le pudo entrevistar al ex congresista sobre el tema, del cual se quiere zafar con declaraciones poco recurrentes o convincentes. ¿Por qué no cumple con pagar la deuda total del préstamo, no se ha vuelto a acoger al plan BERDE? se le preguntó.

¿Víctor Grández debe? Yo no me he acogido a ningún plan. Lo ha hecho el representante legal que es mi hermano Marco Antonio Moreno Saldaña. Yo no realicé ningún préstamo. Yo era gerente y salí en mayo, febrero o marzo del 2010 de esa empresa.

¿Entonces, usted gestionó el crédito agrario?

-Yo hice la solicitud porque estaba de gerente en esa época.

¿Y por qué no pagan hasta ahora?

-Ah eso deben preguntarle al gerente nuevo que es mi hermano Marco Antonio Moreno. Él se ha acogido al plan y está en espera de la reprogramación para el pago del resto de la deuda.