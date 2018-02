Declaró el general de la PNP Herly Rojas Liendo, jefe de la IV macro región policial.

El mencionado general tiene trayectoria importante en lo que es la investigación e inteligencia, así como lo que tiene que ver con el orden público. Por lo mismo, viene haciendo esfuerzos para aplicar el máximo de conocimientos en las estrategias policiales a fin de desinflar la cámara delincuencial antes que estalle en el rostro de todos. La semana pasada hubo muchos casos delincuenciales, lo que sin duda sigue preocupando, por cierto, a todos los pobladores de la región.

De otro lado, también aseguró que viene trabajando para conseguir mayor apoyo para la policía de fronteras. “Yo he estado como director de seguridad de fronteras y he observado la precariedad en que están muchos. Se han hecho gestiones para mejorar, pero aún falta mucho. Somos conscientes que hay que brindar bienestar a nuestro personal policial de fronteras”, apuntó Rojas.

¿Usted piensa como muchos que Caballo Cocha, es un segundo Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM)?

-Yo no lo diría así. El monitoreo lo hace la división antidrogas, pero nosotros tenemos conocimiento de todo el esfuerzo que se viene haciendo. Se incautó 200 kilos de marihuana en Caballo Cocha, se viene trabajando en conjunto con las FFAA, en coordinación con el comando operativo de la Amazonía.

Hace unas semanas llegó a Iquitos la congresista Arimborgo, la sub oficial Verónica Andrade Ramírez, la acompañó como seguridad del Estado al penal, ella tendría a su pareja Alexander Del Águila Ruiz (alias “pollito”), en el penal por robo agravado ¿eso está bien, que la pareja aproveche el ingreso de la congresista para ver al familiar que está en la cárcel?

-No conozco el caso, pero si me proporcionan más datos trataré de ver esa información y de cómo ha ocurrido. A todos los congresistas se les brinda el resguardo que nos corresponde dar.

Vecinos de la calle “Mariscal Cáceres” le piden que actúe frente a tanto desbande musical y alcohol…

-Lo sé por lo que estamos intensificando los operativos, estamos haciendo más trabajos de alcoholemia, lo que antes no se hacía en horas de la madrugada. Estamos realizando estrategias nuevas, estamos dando impulso y acción a nuestro trabajo para erradicar todo aquello que le preocupa a la gente, no les quepa la menor duda que pensamos a diario en darle la tranquilidad a los ciudadanos de Iquitos.