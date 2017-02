Robinson Rivadeneyra, ex presidente regional de Loreto, sobre caso Odebrecht en Sedaloreto.

Hasta la fecha dice no tener citación fiscal, ni como investigado ni como testigo.

El nombre de la ex autoridad del gobierno regional de Loreto, Robinson Rivadeneyra Reátegui, una vez más empieza a sonar en casos de investigación por corrupción, esta vez en el proceso de investigación de presuntas coimas por la ejecución de obras que fueron realizadas en Iquitos por la empresa brasileña Odebrecht.

«Mañana (hoy) voy a viajar a la ciudad de Lima y contrataré un abogado para conocer cuál es mi situación, y con toda transparencia voy a informar sobre mi situación en este tema en el que se me está vinculando».

Respecto a este proceso de investigación dijo: «Mire, no existe a la fecha ninguna cita de la fiscalía hacia mi persona, ni como investigado ni como testigo. Solo existe una noticia publicada en el diario El Comercio sobre las investigaciones de la obra de Sedaloreto, que no tiene ninguna vinculación con el Gorel, solo con la municipalidad de Maynas».

Rivadeneyra explicó que el proyecto IRSA vinculada con Yurimaguas y Tarapoto lo ejecutó directamente el gobierno (central) y en una huelga de Yurimaguas participamos en el proceso de diálogo. «Mi participación en ambos casos fue exclusivamente protocolar, resolvimos el problema social y participamos de una foto con Garrido Lecca. Fue todo».

(Diana LM.)