Hecho ocurrió en un tramo de la carretera Santo Tomás

En una batalla campal se convirtió un tramo de la carretera Santo Tomás el día de ayer en horas de la mañana en la ciudad de Iquitos, luego que un grupo de 60 efectivos policiales de la comisaría 9 de Octubre llegaran a bordo de dos camionetas de la dependencia policial para realizar un desalojo a más de 300 personas que se encontraban posesionados, aparentemente, de manera ilegal en terrenos de propiedad de Rosalbina Cheglio.

El brutal enfrentamiento se registró cuando los efectivos llegaron al lugar de manera sorpresiva para intentar desalojarlos y a su vez detener a presuntos traficantes de tierras; sin embargo, los efectivos policiales no contaron con la reacción de las personas que empezaron a agredirlos con piedras, palos y todo lo que se encontraba al alcance de sus manos.

Esto hizo que los agentes del orden utilicen sus armas de reglamento y realicen varios disparos al aire, donde finalmente salieron huyendo de la zona para ponerse a buen recaudo, ya que la turba se encontraba totalmente enardecida.

Por otro lado, algunos vecinos de la zona se vieron afectados emocionalmente a punto de sufrir desmayos, ya que temían que alguna bala cayera sobre sus familiares.

ASEGURAN QUE NO VAN A SALIR DEL LUGAR

Luego del enfrentamiento registrado en el lugar, todas esas personas retornaron al terreno de varias hectáreas y señalaron que “solo muertos” les sacarán de esos terrenos. Minutos después bloquearon un tramo de la carretera Santo Tomás, interrumpiendo el tránsito y perjudicando el pase a las personas que viven en el centro poblado de Santo Tomás.

“No hubo orden de desalojo, se llevaron a un vecino tildándolo de traficante de tierra, llegaron como avezados delincuentes y utilizaron su arma de fuego haciendo tiros al aire, eso no se va a quedar así, no nos vamos a mover con más razón de este lugar. Y el mensaje va para la señora Rosalbina, vamos a luchar hasta el último”, dijo una mujer quien no quiso identificarse.

(C. Ampuero)