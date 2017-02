Exigieron la presencia de la alcaldesa de Maynas

Un grupo de vecinos de la prolongación Calvo de Araujo ubicado en el distrito de Iquitos quemaron llantas bloqueando el pase de vehículos por esta zona. Además se encadenaron a una retroexcavadora y un cargador frontal como medida de protesta.

Los manifestantes exigieron la presencia de la alcaldesa de Maynas, Adela Jiménez, debido una supuesta mala ejecución de obra del mejoramiento de agua potable en el asentamiento humano “1ro. de Enero” que viene ejecutando el municipio de Maynas a Través del Ministerio de vivienda y saneamiento.

Los vecinos reclamaron que no todos están siendo beneficiados con la instalación de tubos y piden que se construya un alcantarillado debido a las inundaciones de calles y avenidas que se registran en la ciudad por las constantes lluvias.

Los manifestantes no descartan radicalizar su medida si la autoridad municipal no toma cartas en el asunto.

“Pedimos a la alcaldesa que nos haga caso, los tubos están poniendo solo en un sector y hay varias familias que no están siendo beneficiadas con las conexiones, queremos que hagan una buena y que no nos marginen, Queremos el alcantarillado cuanto antes, los tubos conectados les están tapando con barro, con greda y no es así pues. Si no nos hacen caso vamos a radicalizar nuestra medida de protesta, ya no nos vamos a encadenar, vamos a hacer otras cosas para que nos hagan caso”, dijo Hercilia Sinti, vecina del lugar.