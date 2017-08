Aseguran que protestas continuarán

Los pobladores de los asentamientos humanos “1º de Enero” y “Rony Valera”, ubicados en la zona oeste de la ciudad de Iquitos protestaron con el fin de exigir a la alcaldesa de Maynas el cumplimiento con la pavimentación de las diferentes calles, entre ellos la prolongación Calvo de Araujo, que les fue prometido hace varios meses.

Los manifestantes esperan que la tercera licitación que se realizará el día de hoy, la empresa que salga ganadora inicie los trabajos lo más pronto posible.

Es por ello que el día de ayer, desde tempranas horas de la mañana los vecinos salieron de sus casas para protestar bloqueando la vía y quemando llantas como media de protesta.

“A partir de ahora no vamos a parar hasta que se cumpla con la pavimentación de nuestras calles, cuánto tiempo nos vienen diciendo que ya se va a dar, pero hasta la fecha no hay nada. Estamos exigiendo a la alcaldesa que cumpla con su promesa de pavimentar las calles que faltan de estos asentamientos humanos; a partir de ahora, vamos a seguir protestando con todos los moradores que hay en este lugar hasta que seamos escuchados y no vamos a permitir más mentiras de las autoridades”, sostuvo Hercilia Sinti, vecina de la zona. (C. Ampuero)