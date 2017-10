Aguas estancadas se han convertido en criadero de zancudos.

Levantaron su voz de protesta. Un grupo de vecinos del asentamiento humano Juan Carlos Del Águila ubicado en el sector de San Antonio, distrito de Iquitos, se mostraron molestos porque hasta la fecha no concluyen la obra del alcantarillado en este sector.

Los moradores manifestaron que hace meses esta obra está paralizada y debido a ello cada vez que llueve, las zanjas han acumulado aguas que están estancadas y causa temor a las familias de esta parte de San Antonio.

Los huecos que hay por toda el pasaje Las Malvinas se han convertido en un foco infeccioso del dengue y la malaria, por la cantidad de zancudos que hay en la zona.

Los vecinos señalaron que si el empresario y las autoridades no toman cartas en el asunto van a salir a protestar hasta que sean atendidos en sus demandas.

“No podemos seguir viviendo de esta manera, la obra está paralizada y las autoridades no hacen nada para solucionar todo esto, estamos expuestos a cualquier enfermedad por eso es que estamos protestando”, dijo Emilia Da Silva, vecina del lugar.

(C. Ampuero)