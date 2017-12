• Pero como no fueron encontrados en flagrancia, les dieron libertad

Dos sujetos fueron capturados por una enardecida turba de vecinos al intentar robar en una casa en el AH Nuevo Versalles, en el distrito de Punchana; los ladrones habían ingresado a una casa de la calle Iquitos para llevarse todo lo que había a su alcance.

Los delincuentes habían violentado la ventana de fierro e ingresaron al lugar para llevarse productos de primera necesidad, prendas de vestir, zapatos, zapatillas, lociones, accesorios y otras cosas de valor; sin embargo, no pudieron concretar el robo debido a que notaron que los dueños del negocio se habían percatado del intento de delito contra el patrimonio. Las cosas que habían puesto en un costal lo dejaron abandonado en la sala del inmueble.

Como no pudieron robar las cosas en la primera casa, esperaron más de una hora para ingresar a otro domicilio, esta vez el inmueble que iban a robar está ubicado en la zona de la prolongación Trujillo.

Pero esta vez los delincuentes no lograron huir por lo que fueron capturados por los vecinos del lugar, quienes retuvieron el motocarro donde se trasladaban y les incautaron las herramientas mecánicas que utilizaban para perpetrar los robos en varias casas de Punchana y otros distritos de Iquitos.

Al momento de la captura los hampones estaban vestidos con cascos y ropas de construcción civil y dentro de sus vehículos llevaban patas de cabra, palas, cinceles, combas, tijeras para cortar alambre, entre otras herramientas que utilizaban en sus fechorías.

Minutos después, hasta el lugar de los hechos llegó personal del serenazgo de Punchana, quienes rescataron a los sujetos de la enardecida turba que minutos antes ya les habían propinado varios golpes en diferentes partes del cuerpo.

Como no tenían nada en su poder y no estaban en flagrancia, puestos en libertad tras estar por varios minutos en la sede policial de este distrito.

(C. Ampuero)