Vecinos amenazan con bloquear vías por abandono de autoridades

Exigen a reglo de sumidero que provoca inundación de calle

Se sienten abandonados e impotentes sin saber qué hacer. Un sumidero que ha colapsado y que cada vez que llueve provoca la inundación de sus calles y la de sus viviendas vienen preocupando a vecinos de la primera cuadra de la calle García Calderón ubicado por las inmediaciones de la cuadra 25 de la calle putumayo en el distrito de Iquitos.

Según los moradores, las autoridades poco o nada les interesa la calidad de vida que tienen estas personas por este sector, “ya nos cansamos de enviar documentos a todas las instancias e incluso al gobierno regional, hemos solicitado el apoyo para que nos vengan a arreglar los sumideros de la alcantarilla pero no hay nada. Son seis meses que los dirigentes están detrás de funcionarios y encargados de obras para que arreglen nuestra calle y siempre nos paran meceando y así no es pues, vamos a tomar acciones más radicales, eso creo que les gusta a las autoridades para que recién nos hagan caso, porque formalmente no quieren nada”, precisó una vecina del sector.

Entre tanto una madre de familia de la zona indicó que hace un par de semanas uno de sus hijos empezó a presentar síntomas del dengue y la malaria, debido a las aguas estancadas que hay por el lugar, “tiene problemas febriles y creo yo que es por este problema que estamos afrontando exigimos ayuda por favor, hay muchos vecinos que están en la misma condición”, sostuvo.

Un grupo de moradores se mostraron más incrédulos por la ayuda que vendría por parte de las autoridades ya que señalan que los ingenieros van cada vez que hay reclamos como este y solo se van para hacer la “finta”

No descartan tomar medidas más fuertes si es que no hay solución a este tamaño problema que vienen afrontando hace varios meses.

(C. Ampuero)