“Estaremos presentes en la asamblea nacional”, indicó secretario del Sute Maynas

El Comité Ejecutivo nacional del Sutep, está convocando a todas las bases distritales, provinciales y regionales del país, a una asamblea nacional de delegados para hoy martes y mañana miércoles en la ciudad de Lima.

Esta reunión se ejecuta con el objetivo de evaluar los informes y realizar un reajuste de la plataforma de lucha, además de la coyuntura que se está viviendo y sobre esa base determinar medidas de lucha a implementar en los próximos días.

“El Sute Maynas estará presente porque es una de las bases fuertes en el país. Nosotros hemos tenido una asamblea extraordinaria el 19 de julio, pos paro del 13 de julio, en donde hemos evaluado el documento de los acuerdos preliminares que arribó la mesa de trato directo entre el Sutep y el ministerio de Educación.

Sobre esto, las bases en Maynas han acordado llevar como propuesta a la asamblea nacional, una consulta de un paro de 48 horas o la huelga nacional. Esto es lo que vamos a proponer en Lima y veremos qué es lo que dicen las demás bases de las provincias y regiones del país”, señala César Coral, secretario del Sute Maynas.

Con lo que dijo el dirigente sindical, se desprende un descontento con lo que viene haciendo la gestión de PPK en el sector Educación, especialmente con el tema de los maestros.

“Nosotros esperábamos en el mensaje algo fructífero pero no fue así; por lo tanto, los llamados incrementos que viene dándose a los nombrados y contratados son insuficientes que no cubren ni siquiera la canasta básica familiar, es más, no da para la movilidad, vivienda y salud.

Además, se está dejando de lado a los maestros auxiliares tanto contratados como nombrados, con un sueldo de 1,100 y 1,200 soles. Los maestros jubilados tienen una pensión de 450 soles. Tampoco se dice nada sobre un incremento que tiene que ser en base al 60 por ciento de la UIT.

Para variar, el gobierno se empecina en querer implementar la evaluación de desempeño docente de las maestras de inicial en el primer tramo y ahí estaría faltando a su compromiso suscrito en el acta correspondiente del 13 de julio, donde se menciona que primero serán las capacitaciones y luego recién vendrá la evaluación.

Nuestra propuesta es que posponga para enero del 2018, pero ellos lo quieren hacer para este mes de agosto, luego de solo una semana de capacitación”, aseveró Coral. (Gonzalo López)