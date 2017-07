Gym School of the Amazon Iquitos

Hablar de la historia del Gym School of the Amazon, es tanto como hacer un balance del deporte de la Gimnasia Artística Deportiva en la capital de Loreto. Esta institución deportiva sin fines de lucro, tan emblemática en Iquitos, nació en 2013 de la mano de un grupo de ex gimnastas que entusiastas buscaban un espacio donde se difunda y reconozca a este bello deporte que se encontraba abandonado, sin apoyo por las autoridades, ni escenario donde practicarlo.

Liderados por el ex gimnasta Omar Barrera, crearon la Asociación sin fines lucrativos “Gym School Of The Amazon”, con la finalidad de devolver la participación de este bello arte del deporte de la Gimnasia en los campeonatos locales, regionales, nacionales e internacionales, donde la niñas, niños y adolescentes de nuestra región brillen y resalten sus talentos y destrezas con la enseñanza de la mano de la única especialista en Gimnasia Artistica Deportiva en nuestra región Loreto la Lic. D.T Magdalena Alván Meza que sumó a esta iniciativa con su profesionalismo y entrega a este Deporte de la Gimnasia.

Desde noviembre año 2014, luego de una larga ausencia de la participación de gimnastas de nuestra región, llegaron al campeonato nacional realizado en la Lima con la participación de una sola niña quedando entre una de las mejores gimnastas, compitiendo con más de 500 deportistas de su edad y categoría; es así que el deporte de la gimnasia artística vuelve a escribir su historia y hoy sus gimnastas representan orgullosos a su región Loreto y su Club Gym School y obteniendo logros individuales y en equipo.

Gym School of the Amazon 2015 fueron partícipes del campeonato Internacional llevado a cabo en la ciudad de Cuzco en la provincia de Abancay, quedando en merecidos lugares y obteniendo preseas doradas, plata y bronce.

Gym School of the Amazon 2016 en el campeonato nacional de Apertura organizado todos los años por la Federación Peruana de Gimnasia Artística obtuvieron el 1er. lugar en Equipo del 2do. Nivel de la categoría de 11 y 12 años y obteniendo el primer lugar de manera individual ante más de 450 deportistas la gimnasta Ana Gabriel Echevarría, como también niñas que empiezan este bello deporte con tan solo 5 años.

Gym School of The amazon continúa abriendo sus puertas a la niñez y adolescencia de nuestra región Loreto con el objetivo de formar en ellos el espíritu competitivo para la vida y no se pierdan en caminos equivocados.