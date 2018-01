Confesor F. Lachos Vásquez, presidente de la Asociación de Armadores Navieros de Loreto, que alista paro de seis días.

Este dinero no se revertiría a Loreto y Ucayali para mejoras de embarcaderos, puertos y otros.

Señalan que INDECOPI declaró sin efecto el cobro y como un delito.

Estalló el problema portuario aguantado desde hace 50 años a decir del presidente de la Asociación de Armadores Navieros y Actividades Afines de Loreto, Sr. Confesor F. Lachos Vásquez, quien ha precisado que entre embarcaciones chicas y grandes existen en toda la Amazonía alrededor de 900 naves.

Como es de conocimiento público, vienen convocando a un paro de seis días a partir del 05 de febrero con una extensa lista de reclamos que mayormente se refieren a cobros que consideran indebidos o exagerados. Y se van a la protesta Pucallpa, Yurimaguas e Iquitos.

“También hacen paro las Cinco Cuencas, se unen el Frente Patriótico, la CGTP Loreto y los motocarristas, porque a todos nos perjudica las trabas burocráticas, y hace cada vez más cara la canasta familiar y peores problemas”, manifestó Lachos Vásquez.

Detalló, “de Iquitos deben recibir alrededor de 10 millones de soles por año, Pucallpa es aparte. En total se sumaría algo así de 30 millones de soles al año. Ese dinero no sabemos su destino. Y mandan creo a la Capitanía una cuota de 20 mil soles por mes”.

El presidente de los armadores, señaló que “para que esto cambie debe intervenir el gobierno central por intermedio del ministro de Transportes y tome conciencia de lo que nos están haciendo, porque de repente ni saben, esperamos que se resuelva, sino iremos a un paro, luego a una huelga indefinida. No nos vamos a quedar explotados”.

Resaltó que su plataforma de lucha tiene siete reclamos, el primero es luchar contra los cobros indebidos y trabas burocráticas de la DICAPI, y que son unos cobros por concepto de línea máxima de seguridad, por arqueo bruto, matrícula, y otros. “No dan factura, no tienen Ruc, esos dineros se depositan en una cuenta al banco y cada vez imponen más normas a su antojo”.

Confesor Lachos detalló que la APN (Autoridad Portuaria Nacional) “tiene otra TUPA que nos cobraba S/. 940 soles para salir de aquí a Pucallpa, S/. 940 soles para llegar a Pucallpa y S/. 940 soles para venir de Pucallpa a Iquitos, ese dinero le damos al Banco de la Nación, a una cuenta propia. No es para el Estado, sino para ellos”.

Dio cuenta que “una sola embarcación hace dos años pagaba unos S/. 84,000 soles al año, luego de una gestión ha bajado a S/. 340 soles, que sería S/. 40,000 soles (al año). Ahora han elaborado otro TUPA, (cuando ya estamos en plan de lucha) que cobra S/. 240 soles, o sea, se han dado cuenta que están mal tras una resolución que ha dado INDECOPI declarando sin efecto su cobro y como un delito por cobrarnos un dinero que no deben cobrarnos”. (Diana López M.)