DECLARACIÓN DE UNION DE HECHO
ANTE MI, JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA, NOTARIO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS, CON OFICIO NOTARIAL SITO EN AV. FREYRE Nº 1850-PUNCHANA, SE HAN PRESENTADO: DON MILCIADES VELASQUEZ FERNANDEZ Y DOÑA MIRNA PAPA DAVILA, SOLICITANDO LA DECLARACION DE UNIÓN DE HECHO, POR HABER CONVIVIDO VOLUNTARIAMENTE DESDE EL 15 DE JULIO DEL AÑO 1971, ES DECIR, MAS DE CUARENTA Y SEIS (46) AÑOS EN FORMA CONTINUA, LIBRE DE IMPEDIMENTO MATRIMONIAL; TENIENDO COMO DOMICILIO COMUN EL INMUEBLE SITO EN CALLE RAMON CASTILLA N° 212, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO, LO QUE SE PUBLICA PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.
PUNCHANA, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
JORGE I. CAVIDES LUNAS
Abogado-Notario de Maynas
V-1(18)F/1402
S/.20.00
UNON DE HECHO
DECLARACIÓN DE UNION DE HECHO