DECLARACIÓN DE UNION DE HECHO
ANTE MI, JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA, NOTARIO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS, CON OFICIO NOTARIAL SITO EN AV. FREYRE Nº 1850-PUNCHANA, SE HAN PRESENTADO: DON JORGE ALAN VALLES YAICATE Y DOÑA ROSMERI LLUMI VASQUEZ, SOLICITANDO LA DECLARACION DE UNIÓN DE HECHO, POR HABER CONVIVIDO VOLUNTARIAMENTE DESDE EL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2011, ES DECIR, MAS DE SEIS (06) AÑOS EN FORMA CONTINUA, LIBRE DE IMPEDIMENTO MATRIMONIAL; TENIENDO COMO DOMICILIO COMUN EL INMUEBLE SITO EN CALLE TENIENTE LOPEZ S/N, DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO, LO QUE SE PUBLICA PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.
PUNCHANA, 20 DE JULIO DE 2017.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(24)F/1109
S/20.00
UNON DE HECHO
DECLARACIÓN DE UNION DE HECHO