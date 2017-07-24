PUBLICACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE UNIÓN DE HECHO
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 161, 163 Y 165 – IQUITOS, DON ALEX SANDOVAL DÁVILA Y DOÑA LIZBETH LÓPEZ NORIEGA, SOLICITAN LA DECLARACIÓN DE UNIÓN DE HECHO QUIENES MANIFIESTAN ENCONTRARSE LIBRE DE IMPEDIMENTO MATRIMONIAL Y TENER A LA FECHA 25 AÑOS DE UNA UNION DE HECHO CONTINUA, LIBRE Y VOLUNTARIA, LO QUE SE HACE SABER PARA LOS FINES CONSIGUIENTES DE LEY.
IQUITOS, 19 DE JULIO DEL AÑO 2017.
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO – NOTARIO DE MAYNAS
V-1(24)
UNON DE HECHO
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