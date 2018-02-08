DECLARACION DE UNION DE HECHO
ANTE MI, JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA, NOTARIO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS, CON OFICIO NOTARIAL SITO EN AV. FREYRE Nº 1850-PUNCHANA, SE HAN PRESENTADO: DON ARLES MANUEL TELLO PACAYA Y DOÑA JESSENIA ACOSTA DEL AGUILA, SOLICITANDO LA DECLARACION DE UNIÓN DE HECHO, POR HABER CONVIVIDO VOLUNTARIAMENTE DESDE EL 05 DE ENERO DEL AÑO 2014, ES DECIR, MAS DE CUATRO (04) AÑOS EN FORMA CONTINUA, LIBRE DE IMPEDIMENTO MATRIMONIAL; TENIENDO COMO DOMICILIO COMUN EL INMUEBLE SITO EN DOMICILIO EN CALLE MAYNAS N° 204, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, LO QUE SE PUBLICA PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.
PUNCHANA, 07 DE FEBRERO DE 2018
Abogado-Notario de Maynas
V-1(08)F/2107
S720.00
Shir
07-02