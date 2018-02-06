DECLARACION DE UNION DE HECHO
ANTE MI, JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA, NOTARIO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS, CON OFICIO NOTARIAL SITO EN AV. FREYRE Nº 1850-PUNCHANA, SE PRESENTAN: ESAU KUJI CHIMPA, CON DNI N° 46314349 Y MAIRA IRENE CANAQUIRI MACUYAMA, CON DNI N° 71091111, SOLICITANDO QUE SE RECONOZCA SU UNIÓN DE HECHO, POR HABER CONVIVIDO LIBRES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRAER MATRIMONIO, POR ESPACIO DE DOS (02) AÑOS, LO QUE COMUNICO PARA QUE SE PRESENTEN LOS QUE SE CREAN CON DERECHO. PLAZO 15 DIAS UTILES, LO QUE SE PUBLICA PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.
PUNCHANA, 27 DE ENERO DE 2018
JORGE I. CAVIDES LUNA
Abogado – Notario de Maynas
V-1(06)F/2098
S/.20.00
UNION DE HECHO
DECLARACION DE UNION DE HECHO