DECLARACION DE UNION DE HECHO
ANTE MÍ, JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA, NOTARIO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS, CON OFICIO NOTARIAL SITO EN AV. FREYRE Nº 1850-PUNCHANA, SE HAN PRESENTADO: DON ALBERTO CACHIQUE MARIN Y DOÑA MARIANELLA RENGIFO PANDURO, SOLICITANDO LA DECLARACION DE UNIÓN DE HECHO, POR HABER CONVIVIDO VOLUNTARIAMENTE DESDE EL DIA 12 DE ENERO DEL AÑO 1983, ES DECIR MÁS DE 34 AÑOS, HEMOS INICIADO VOLUNTARIAMENTE UNA RELACION DE CONVIVENCIA, SIENDO NUESTRO DOMICILIO COMUN EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE CALVO DE ARAUJO 1397, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, LO QUE SE PUBLICA PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.
PUNCHANA, 01 DE FEBRERO DE 2018
JORGE I. CAVIDES LUNA
Abogado-Notario de Maynas
V-1(05)F/2092
S/20.00
UNION DE HECHO
DECLARACION DE UNION DE HECHO