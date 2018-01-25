PUBLICACIÓN DE RECONOCIMIENTO
DE UNION DE HECHO
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 161 – IQUITOS, NEVER PAOLO ARAHUANAZA CHAVEZ Y KENDY GIULIANA TUANAMA VASQUEZ, SOLICITAN LA DECLARACION DE UNION DE HECHO, MANIFESTANDO ENCONTRARSE LIBRE DE IMPEDIMENTO MATRIMONIAL Y TENER A LA FECHA MAS DE 02 AÑOS DE UNA UNION DE HECHO CONTINUA, LIBRE Y VOLUNTARIA, LO QUE SE HACE SABER PARA LOS FINES CONSIGUIENTES DE LEY.
IQUITOS, 23 DE ENERO DEL AÑO 2018.
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO – NOTARIO DE MAYNAS
V-1(25)F/2058
S/.20.00
DECLARACION DE UNION DE HECHO
ANTE MI, JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA, NOTARIO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS, CON OFICIO NOTARIAL SITO EN AV. FREYRE Nº 1850-PUNCHANA, SE PRESENTAN: DIN ALEXANDER SHAPIAMA PINCHE, CON DNI N° 46246594 Y GRECIA SMITH RENGIFO MURRIETA, CON DNI N° 70429318, SOLICITANDO QUE SE RECONOZCA SU UNIÓN DE HECHO, POR HABER CONVIVIDO LIBRES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRAER MATRIMONIO, POR ESPACIO DE DOS (02) AÑOS, LO QUE COMUNICO PARA QUE SE PRESENTEN LOS QUE SE CREAN CON DERECHO. PLAZO 15 DIAS UTILES, LO QUE SE PUBLICA PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.
PUNCHANA, 22 DE ENERO DE 2018.
JORGE I. CAVIDES LUNA
ABOGADO-NOTARIO DE MAYNAS
V-1(25)F/2060
S/.20.00