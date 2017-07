Iniciarán “Programa de profesionalización de docentes no titulados y auxiliares de educación”

Un importante convenio interinstitucional firmaron el rector de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) doctor Heiter Valderrama Freyre, con el alcalde de la Municipalidad Provincial de Loreto Nauta, Manuel Cárdenas Soria, y el director de la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) de Loreto Félix Jesús Bautista Curahua, el miércoles 26 de julio a las 8 de la mañana en la oficina de rectorado, con el objetivo de desarrollar un “Programa de profesionalización de docentes no titulados y auxiliares de educación”, e iniciar los trámites para la creación futura de un Centro de Investigación Científica, e Innovación Tecnológica, así como laboratorios y bibliotecas, especializadas. También se conversó la posibilidad de reabrir la filial de la UNAP en la ciudad de Nauta.

Participaron también de la firma de este convenio la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades doctora Julia Vásquez Villalobos, el jefe de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la UNAP Henry Vladimir Delgado Wong, y el coordinador de la UNAP en Nauta profesor Gil R. Reátegui Torres. El convenio tiene como objetivo promover el desarrollo de la educación, la cultura, y en especial de la enseñanza de pregrado, posgrado, bilingüe e intercultural, profesionalización docente y la investigación científica y tecnológica en la provincia de Loreto.

Además de implementar a la provincia de Loreto con profesionales en educación, oriundos del lugar, competentes y capaces de liderar procesos de cambio y desarrollo sustentable en sus zonas de influencia laboral. Promover investigaciones tecnológicas y científicas que respondan a las necesidades de la provincia de Loreto. Y fomentar la contratación de docentes estudiantes del “Programa académico de docentes no titulados y auxiliares de educación” en plazas vacantes subsistentes en el proceso de contratación que se desarrolla anualmente en las Unidades de Gestión Educativa de Loreto – UGEL, de San Lorenzo, Alto Amazonas, Loreto – Nauta, Ucayali, Requena y Maynas.

Son múltiples los compromisos asumidos por las partes en este convenio, como por ejemplo la Municipalidad dará apoyo financiero para el equipamiento de laboratorios, materiales de enseñanza, y también apoyo logístico a los proyectos de producción e innovación tecnológica y pedagógica. La UGEL apoyará a la apertura y funcionamiento del programa, además en la implementación del Centro de Investigación Científica y de Innovación Tecnológica, y garantizará la participación, contratación, renovación de contratos y dar los permisos a los docentes no titulados y auxiliares de educación en el programa de profesionalización.

Con este convenio tendrán la oportunidad de titularse una gran cantidad de docentes del sector educación que sólo cuentan con preparación técnica y hasta secundaria completa, ellos estudiarán en el Programa de profesionalización por un tiempo estimado de 5 años. Respecto a la posibilidad de reabrir la filial de la UNAP en Nauta, se explicó que se debe de mejorar la infraestructura, laboratorios, etc. cumpliendo con las exigencias de la Ley Universitaria 30220, y ello se realizaría progresivamente a futuro, por lo pronto existe un diálogo avanzado con la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.