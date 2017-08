Siniestro fue controlado por los bomberos

El día de ayer se ha registrado un incendio en el interior de un almacén de residuos sólidos que pertenece a la empresa Brunner SAC. El hecho ocurrió en la calle Amazonas ubicada en la comunidad campesina de San Juan de Miraflores en el distrito de San Juan Bautista.

Según las primeras informaciones, al parecer, el siniestro se habría iniciado producto de un corto circuito dentro de este local cerca de las seis de la mañana de ayer miércoles.

Según el jefe encargado de defensa civil de Maynas y miembro del cuerpo de bomberos de Iquitos, Ing. Robert Falcón, la inmensa humareda que se ha notado a cierta distancia, ha causado contaminación ambiental en todo este sector ya que, según se dijo, se habrían quemado llantas en grandes cantidades, mangueras de plástico y geomembranas que se utilizan para el asfaltado de pistas.

Un poco más de 20 bomberos de las compañías 92 “Salvadora de Punchana” y 94 de “San Antonio” han hecho todo el esfuerzo necesario para controlar el siniestro y éste no se propague por el interior del almacén

Hasta el lugar del siniestro llegaron camiones cisternas con agua de la empresa Sedaloreto y de las diferentes compañías de bomberos de la ciudad.

Según las autoridades, en este lugar se almacenarían también residuos sólidos y materiales que traen de empresas petroleras desde las zonas de Andoas y Corrientes ubicadas por el río Tigre.

“Lo primero que hicimos fue coordinar con las compañías de bomberos y con los cisternas de aguas de Sedaloreto para que lleguen hasta el lugar de los hechos y puedan abastecer de agua a los hombres de rojo que estaban dentro del local tratando de controlar el fuego. Vinimos a constatar el hecho para ver de qué manera se puede apagar el fuego y que no se propague en el interior del almacén, ni afecte a propiedades de los costados. Se trabajó mucho y gracias a Dios se logró controlar el siniestro, hay que tener en cuenta que este tipo de incendios denominados industriales, es muy difícil controlarlo”, sostuvo Falcón. (C. Ampuero)